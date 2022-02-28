طريقة عمل الريش الضاني في البيت بكل سهولة

الريش الضاني من الأكلات المصرية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها من الأكلات المعروفة منذ القدم ويتميز طعمها بالمذاق الطيب، ويتم عملها خاصة في العيد الأضحى، كما أنها أيضا تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدا للجسم، لذلك تبحث الكثير من السيدات على أفضل طريقة لعملها في المنزل للأسرة حتى نحصل على مذاق رائع، لذلك نعرض لكم من خلال مقالنا هذا طريقة سهلة وبسيطة لعمل هذه الآكلة ببساطة وسرعة.

طريقة عمل الريش الضاني

من خلال بعض المكونات التي يمكن إضافتها مع الريش الضاني سوف نحصل على أكلة ذات مذاق رائع ويتم تحضير هذه الأكلة في أقل وقت وجهد، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

كيلو ريش ضاني.

مقدار مناسب من البصل المقطع شرائح.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

رأس ثوم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكونات التتبيلة

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب صغير من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الروز ماري.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نعرض لكم طريقة العمل لهذه الوصفة بكل سهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن، وتتمثل خطوات هذه الوصفة في الآتي: