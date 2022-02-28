نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بنعملها غلط المكرونه بالبشاميل الاصليه الا هتشرفك وترفع راسك في العزومات في المقال التالي
المكرونة البشاميل من أفضل الاكلات المصرية التي يمكن تقديمها, وهي عبارة عن مكرونة مضاف عليها لحم مفروم وكمية من صوص البشاميل, ويعاني الكثير من السيدات من فشل في تحضير هذه الوصفة وعدم الحصول على الطعم المرغوب, ويرجع ذلك الي اتباع خطوات خاطئة في تحضير المكرونة بالبشاميل بالرغم من أنها من أسهل الاكلات التي يمكن تحضيرها وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل في البيت بسهولة دون وجود اي تكتلات في البشاميل والحصول على طعم لذيذ مثل المطاعم وأفضل.
طريقة عمل المكرونه بشاميل
مقادير تحضير المكرونة البشاميل
- كيلو مكرونة مقصوصة.
- لتر لبن.
- اربع ملاعق دقيق.
- اربع ملاعق سمنة.
- ملح.
- فلفل اسود.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة مهروسة.
- ثوم مهروس.
- فلفل اخضر.
- عصير طماطم.
- زيت.
كيفية عمل المكرونة البشاميل باحترافية
لتحضير المكرونة بالبشاميل يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب للحصول على طعم لذيذ:-
- يتم سلق المكرونة حيث توضع في كمية من الماء المغلي ويوضع معها معلقة من الملح ومعلقة من الزيت, ويجب ان تكون كمية الماء أكبر من كمية المكرونة حتى لا تتعجن المكرونة.
بعد ذلك يتم تحضير عصاج اللحمة حيث توضع البصلة المفرومة في كمية من الزيت على النار ويضاف عليها الثوم وتقلب قليلا وتصاف اللحم المفروم مع التقليب حتى يتغير لونها الي الرمادي ويضاف عليها نصف كوب عصير طماطم وفلفل اخضر وملح وفلفل اسود وتترك على نار هادئة ربع ساعة حتى تنضج.
- يتم تحضير البشاميل حيث توضع اربع معالق من السمن ويوضع عليها اربع ملاعق دقيقة وتقلب حتى يصبح لون الدقيق ذهبي.
- يضاف لتر اللبن بالتدريج مع التقليب المستمر ويجب ان يكون الحليب بارد حتة لا يتسبب في تكون تكتلات في البشاميل, ويقلب بمضرب البيض على نار هادئة حتى يصبح القوام ثقيل ويضاف عليه ملح وفلفل اسود.
- توضع كمية من البشاميل على نصف كمية المكرونة وتقلب منها وتفرد المكرونة في صينية مدهون سمن وبعد ذلك يوضع عليها طبقة اللحم المفروم.
- يوضع باقي كمية المكرونة ويوضع عليها طبقة البشاميل اخيرا, وتوضع في الفرن ربع ساعة حتى يصبح لون الوجه احمر.
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