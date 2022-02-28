ضاع عمرنا واحنا بنعملها غلط المكرونه بالبشاميل الاصليه الا هتشرفك وترفع راسك في العزومات

المكرونة البشاميل من أفضل الاكلات المصرية التي يمكن تقديمها, وهي عبارة عن مكرونة مضاف عليها لحم مفروم وكمية من صوص البشاميل, ويعاني الكثير من السيدات من فشل في تحضير هذه الوصفة وعدم الحصول على الطعم المرغوب, ويرجع ذلك الي اتباع خطوات خاطئة في تحضير المكرونة بالبشاميل بالرغم من أنها من أسهل الاكلات التي يمكن تحضيرها وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل في البيت بسهولة دون وجود اي تكتلات في البشاميل والحصول على طعم لذيذ مثل المطاعم وأفضل.

طريقة عمل المكرونه بشاميل

مقادير تحضير المكرونة البشاميل

كيلو مكرونة مقصوصة.

لتر لبن.

اربع ملاعق دقيق.

اربع ملاعق سمنة.

ملح.

فلفل اسود.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة مهروسة.

ثوم مهروس.

فلفل اخضر.

عصير طماطم.

زيت.

كيفية عمل المكرونة البشاميل باحترافية

لتحضير المكرونة بالبشاميل يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب للحصول على طعم لذيذ:-