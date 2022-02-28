نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخلطي القرنفل مع الماء ستبدين أصغر من سنك ب10 سنوات بوتكس طبيعي بالقرنفل لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنفل من النباتات العشبية التي لها العديد من الفوائد للبشرة ويمكن استخدامه لتفتيح البشرة والتخلص من اي مشاكل فيها, ومع ارتفاع اسعار البوتوكس الذي يتم حقنة للبشرة في صالونات التجميل بدء الكثير من السيدات يبحث عن طريقة طبيعية لعمل البوتوكس للبشرة واستخدامه في البيت وذلك لشد تجاعيد البشرة وجعل البشرة تبدو أصغر, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة عمل البوتوكس من القرنفل والماء وطريقة استخدامه على البشرة للتخلص من التجاعيد وتبيض البشرة والتخلص من الحبوب وحل كل مشاكل البشرة.

ما هي طريقة عمل البوتوكس الطبيعي بالقرنفل والماء للبشرة

القرنفل من النباتات التي لها فوائد كثير للبشرة حيث يدخل في تركيب العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بمحاربة التجاعيد لان له دور فعال في محاربة ظهور علامات الشخوخة, ويعمل على منع ظهور الخطوط التعبيرية في البشرة ويساعد في اعطاء البشرة مظهر حيوي ونضر, ويساعد القرنفل في علاج حبوب الشباب حيث ان مضاد للبكتيريا التي تسبب حبوب البشرة ويعمل على منع ظهور علامات داكنة ناتجة من الحبوب, ويمكن استخدام القرنفل مع الماء في عمل بوتوكس طبيعي للبشرة وذلك من خلال الطريقة التالية:-

يتم نقع معلقة من فصوص القرنفل في كوب ماء ويترك ليلة كاملة.

بعد ذلك يتم غلي الخليط خمس دقائق ويترك حتى يبرد تمامًا.

يوضع على الخليط معلقة من زيت جوز الهند ويقلب ويتم وضع الخليط في زجاجة بخاخ.

يتم استخدام هذا الخليط ثلاث مرات في اليوم بعد تنظيف البشرة بالغسول المناسب ويترك خمس دقائق على البشرة وبعد ذلك تشطف البشرة.

طريقة عمل وصفة القرنفل والزبادي لتفتيح البشرة

القرنفل يساعد في حماية البشرة من اشعة الشمس ويجدد خلايا البشرة ويمكن خلط معلقة من القرنفل المطحون مع معلقة من الزبادي ومعلقة من العسل ويوضع على الخليط معلقة ماء ورد ويتم فرد الخليط على البشرة وتركه حتى يجف وتمتص البشرة كل فوائدة وبعد ذلك يتم شطف البشرة وستلاحظين بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال بياض رهيب