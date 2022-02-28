طريقة صنع الحواوشي بأسرار الشيف حسن في المنزل بمذاق شهي لا مثيل لع

الشيف حسن من أكثر الشيفات التي يتم البحث عن وصفات سواء علي اليوتيوب وجوجل، بعد أن قام بعمل الحواوشي في إحدى حلقات برنامجه، والجميع يبحث عن خطوات عمل، حيث يعد الحواوشي من الوصفات الشرقية وله أنواع مختلفة، كما يمكن عمل الحواوشي الإسكندراني باستخدام السجق، أو حشو الحواوشي باستخدام اللحم المفروم المبهر بالبهارات ذات الطابع الخاص، وهناك حواوشي الدجاج والذي له أكيلة من نوع مختلف كما يمكنك إضافة الجبنة الموتزاريلا، كما يمكنك شراء بهارات الحواوشي جاهزة، ولكن يمكننا إضافة بهارات من المنزل علي الحواوشي المنزلي ذات الطعم المختلف.

طريقة صنع الحواوشي بأسرار الشيف حسن

كيلو من اللحم المفروم.

خمسين جرام لية.

نصف كيلو من البصل.

ربع كيلو فلفل أخضر.

نصف ملعقة ملح.

فلفل أسود.

كزبرة جافة.

كمون.

شطة حسب الرغبة.

مكونات عجينة الحواوشي

كيلو ونصف دقيق أبيض.

رشة ملح.

نصف ملعقة من الخميرة.

ربع كوب زيت.

ماء العجن.

طريق الشيف حسن لعمل الحواوشي