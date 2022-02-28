طريقة عمل قرص محشية قرفة وسكر خطيرة جداً.. هتندمي لو مجربتيهاش

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طريقة عمل قرص محشية قرفة وسكر، تعتبر أقراص الأفران من أشهر المخبوزات التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، والتي يحبها الجميع كباراً وصغاراً ويرغبون في تناولها بشكل مستمر، وعادة ما تقوم ربات البيوت بشرائها من المخابز التي تعدها بشكل محترف، ولكن هذا الأمر بشكل مستمر يعتبر مكلف للغاية، لذلك تبحث كل ربات البيوت عن طريقة لتحضير قرص بالسكر والقرفة في البيت، وهذا لكي تعدها بنفسها في البيت وهي سهلة التحضير وغير مكلفة للغاية، فقط تحتاج إلى إتقان واتباع الخطوات التي سوف نذكرها عليكم الآن.
طريقة عمل قرص محشية قرفة وسكر
تعتبر القرص المحشية بالقرفة والسكر وغيرها من الحشوات، من أفضل أنواع المعجنات التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، والتي تقدم عادة بجانب كوب الشاي واللبن في الصباح أو كوجبة خفيفة للغاية، والتي تتمتع بفوائد عظيمة جداً وهذا نظراً لاحتوائها على الكثير من المكونات الغنية.
المكونات:
- 5 ملاعق كبيرة زبدة.
- 5 ملاعق من الزيت النباتي.
- كوبين من اللبن السائل.
- 6 كوب دقيق.
- 2 علبة زبادي.
- 3 ملاعق قشطة.
- 6 ملعقة سكر.
- ملعقة من القرفة.
- كوب سمسم.
- ملعقة خميرة.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير نضع الدقيق مع الخميرة والبيكنج بودر، مع إضافة الملح والسكر وتقلب المكونات جيداً.
- نقوم بوضع اللبن والزبادي والقشطة والزيت والزبدة، ونقوم بالتقليب لمدة خمسة دقائق حتى تصبح عجينة طرية لينة.
- تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتتخمر لمدة لا تقل عن 40 دقيقة.
- نقوم بعد ذلك بتشكيل العجينة على شكل قرص، من خلال كوب لصنع التكوير.
- لتجهيز الحشو نضع القرفة مع السكر، ونضع الحشو في القرص ونغلقها من جديد وتبططها باليدين.
- يتم غمس القرص في السمسم ، ونرص القرص في صينية مدهونة بالزيت، وتغطى وتترك من جديد لمدة 30 دقيقة لتتخمر.
- ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 مئوية، وهذا لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً، وتأخذ اللون الذهبي المميز.
- نخرج القرص من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب الشاي الساخن وبالهناء والشفاء.
- ويوضع وضعها في علبة محكمة الغلق لحين تقديمها.
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