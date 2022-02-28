بديل المكياج.. كريم البنجر السحري هينور ويورد البشرة والخدود لساعات بطريقة طبيعية

بديل المكياج.. كريم البنجر السحري هينور ويورد البشرة والخدود كريم البنجر واحد من أهم الكريمات الفعالة في تنقية البشرة من الشوائب التي توجد فيها بسهولة، ويعمل على تغذية البشرة والجلد بالطبقات الداخلية الموجودة فيه، وقد يستخدم في التخلص تماما من حب الشباب الموجود بها ويعمل على التخلص من البقع الداكنة بسهولة ويسر، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أنه فعال في ترطيب البشرة من الداخل ويقلل من ظهور التجاعيد التي تظهر فيها نتيجة التقدم في العمر بالإضافة إلى أنه يعتبر كريم بديل للعديد من الكريمات الموجودة في الصيدليات والتي تحتوي على مواد ضارة بالبشرة كما أنه بديل جيد للمكياج لأنه يمنح البشرة اللون الوردي.

مكونات وصفة كريم البنجر للبشرة

يمكنك الآن استخدام البنجر في تحضير كريم فعال يمنح البشرة اللون الوردي ويقلل من بهتان البشرة ويعمل على منحها الترطيب اللازم ويقلل من الجفاف التي تعاني منه، ولهذا فقد يتم تحضيره من خلال المكونات التالية:

واحدة من ثمرة البنجر.

2 ملعقة من النشا

1 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة فازلين أو كريم جونسون.

طريقة تحضير كريم البنجر في المنزل

يتم تقشير ثمرة البنجر ومن ثم بشرها بشر ناعم وتصفيتها من الماء الموجود فيها والتخلص من الشوائب.

بعدها يتم إضافة النشا إلى المكونات والتقليب جيدا ويتم وضعها في كمية من الماء الساخن كحمام ماء.

ويتم تقليب المكونات جيدا ومن ثم تحصل على قوام كريمي، وبعدها يتم إضافة زيت الزيتون والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم إضافة الفازلين للمكونات والتقليب جيدا حتى تبدأ جميع المكونات في الإمتزاج الجيد.

وبعد هذه الخطوة يمكنك وضع هذا الخليط في علبة نظيفة وجافة تماما ويتم غلقها ووضعها في الثلاجة.

يتم استخدام هذا الخليط يوميا للبشرة حتى تحصلي على بشرة نضرة ومتوهجة ومتفتحة اللون وخالية من البقع الموجودة فيها.

وصفة البنجر لتنعيم الشفاه