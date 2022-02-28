طريقة عمل خبز المرقوق بثلاث مكونات خبز الصاج اللذيذ لعمل أشهي الوجبات للكبار والصغار

طريقة عمل خبز المرقوق، من الوصفات المطلوبة بصورة مستمرة في مختلف الدول العربية، حيث يعتبر خبز الصاج من الوصفات المشتهر بها اللبنانيين والأردنيين وكذالك المطبخ السعودي، فيتم تقديمه بجانب العديد من الوجبات بأشكال وطرق متعددة، ولشهرته بدأ البحث عن مكوناته وطريقة تحضيره للاستفادة من قيمته الغذائية وطعمه اللذيذ، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بتقديم مختلف الوصفات من مختلف البلدان توفيراً على ست البيت لتقوم بعملها في المنزل وتوفير نفقات شراؤها، ومن الوصفات التي تهم ست البيت طريقة عمل الفطير المشلتت الذي يقدم في العديد من المناسبات، وكذالك وصفات التحلية مثل كيكة الحليب والجلاش الحلو، وخلال السطور التالية نقدم لكم مكونات ومقادير وصفة اليوم مع خطوات التحضير وتكات نجاح الوصفة.

مكونات ومقادير خبز المرقوق

5 أكواب من الدقيق “3 كوب دقيق متعدد الأغراض + 1 كوب دقيق قمح + 1 كوب دقيق ذرة”.

2 كوب ماء دافئ.

1/4 كوب من الزيت + معلقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير خبز الصاج

نقوم بنخل الدقيق في وعاء عميق ونضع عليه الملح.

نضع الزيت.

نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ ونلف المكونات ونضع باقي الماء بالتدريج حتي تمتزج المكونات.

نعمل على أن تكون العجينة متماسكة وطرية مع عجنها بصورة جيدة لضمان نجاح الوصفة.

نترك العجين نصف ساعة حتي يرتاح في مكان دافئ.

نقوم بتقطيع العجينة كرات دائرية متوسطة الحجم.

نتركها حتي ترتاح لمدة نصف ساعة حتي تسهل علينا عملية الفرد.

نقوم برش الطاولة التي سيتم فرد العجين عليها ونبدأ بفرد كل كرة على حدي حتي نحصل على شكل دائري.

تكون كل قطعة متوسطة السمك مع ضرورة رق الأطراف.

طريقة تسوية خبز المرقوق