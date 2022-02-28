بعجينة واحدة وبأسرار المطاعم هقولك على طريقة عمل الكريب الحلو والحادق الاقتصادي مش هتشرية من برة تانى

طريقة عمل الكريب الحلو والحادق الاقتصادي، الكريب هو من الوجبات اللذيذة جدا والمليئة بكثير من الفوائد فهو يحتوي على النشويات والبروتينات والخضروات، فهو ذو طعم لذيذ ومختلف ويحب أكله الصغير قبل الكبير، وبسبب ذلك تريد كل أم معرفة المكونات والطريقة الصحيحة لعمل الكريب مثل المطاعم.

طريقة عمل الكريب الحلو والحادق الاقتصادي

يعتبر الكريب نم أكثر الأكلات المحببة لدي الأطفال والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بكل سهوله وهي:-

طريقة عمل الكريب الحلو

سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريب الحلو بمكونات سهله وبسيطة وي:-

مكونات عمل الكريب الحلو في البيت

كوبين دقيق.

أربع بيضات.

ملعقتين صغار سكر.

رشه فانيليا.

ست ملاعق سمنة.

طريقة تحضير الكريب الحلو بأقل التكاليف

في الخلاط نضيف البيض ومعه الحليب ونخلط بشكل جيد.

في بوله نقوم بسكب الخليط فيها ثم نضيف السكر والفانيليا ونخلط لتختلط المكونات.

ثم نضع السمنة ونستكمل في التقليب، بعد ذلك نضيف كوبين الدقيق تدريجياً.

نترك العجينة لمدة ثلاثون دقيقة في الثلاجة.

في طاسة غير قابلة للالتصاق ندهنها قليل من الزيت، ثم نبدأ في عمل خبز الكريب بإضافة مقدار كوب في الطاسة كلها وننتظر حتى يأخذ لون من الأسفل نقلبه على الوجه الآخر دقيقتين ثم نخرجه على فوطة نظيفة حتى لا يجف الخبز.

نكرر نفس الخطوة مع باقي الكمية.

نقوم بحشو الكريب الحلو كما نريد، فيمكننا إضافة السكر المطحون أو الفاكهة المشكلة أو النوتيلا أو العسل الأبيض.

طريقة عمل الكريب الحادق

نقوم بتحضير عجينة الكريب بنفس الخطوات السابقة، وبعد ذلك يمكننا حشوها بأي حشوة نريدها.

مكونات عمل الكريب الحادق

خبز الكريب.

ثمرة طماطم.

ثمرتين فلفل ألوان.

بطاطس محمرة.

قطع دجاج بانيه.

كاتشب.

جبنه موتزاريلا.

مايونيز.

طريقة تحضير الكريب الحادق في البيت