لبشرة كالوردة المتفتحة.. ماسك ماء الورد لتفتيح البشرة وتألقي بجمال بشرتك كل يوم

ماسك ماء الورد لتفتيح البشرة، حيث يعد ماء الورد من أكثر المكونات التي تدخل في العديد من الماسكات الخاص بالبشرة كما يمكن استخدامه كمنظف للبشرة من مستحضرات التجميل، بالإضافة لتنظيف البشر بطريق دورية من خلال مسح الوجه به، حيث يعمل على غلق المسام الواسع التي قد تتسبب في إعطاء مظهر غير مرغوب فيه.

ماسك ماء الورد لتفتيح البشرة

يدخل ماء الورد في عدد من الخلطات الخاص بتفتيح البشرة و العناية بها، ونوضح فيما يلي بعض منها:

يمكنك خلط مقدار من ماء الورد مع كمية من النشا.

ويضاف لهم الماء وترفع المكونات على نار هادئ، يتم تحريك المكونات مع بعضها على النار لفترة بسيط.

ثم تترك حتى تبرد، من أجل سهولة استخدامها على البشر، يتم وضع الماسك لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء جيدا، يمكنك تكرار هذا الماسك بصفة مستمرة لكي تحصلي على بشرة جميلة.

ماسك التفتيح السريع

كذلك يتم إضافة ماء الورد والزبادي مع عصير حبة ليمون.

بعد ذلك ويتم توزيع الخليط على البشرة ويترك لمدة عشرين دقيقة.

ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

بعد ذلك في إناء عميق يتم إذابة مقدار من الفازلين مع الجلسرين ثم يضاف لهما ماء الورد وتضاف النشا بالتدريج حتى تمتزج المكونات جيدا حتى يصبح متجانس.

يتم حفظ هذه التركيبة لكي تستخدم طوال الأسبوع، حيث يتم فرد المكونات وتترك على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

فوائد ماء الورد للبشرة الدهنية

هناك عدد من المميزات التي تجعل من ماء الورد مركب مهم في العديد من خلطات العناية بالبشرة لذلك نوضح بعض من تلك الفوائد فيما يلي:

يعمل ماء الورد على محاربة مشاكل البشرة الدهنية العديد ومنها المسام الواسعة وكثرة الحبوب.

كما يساعد في عملية تفتيح البشرة يعطي البشرة مظهر صحي.

يستخدم في عملية غلق مسام البشرة التي تتجمع بها الميكروبات في البشرة الحساسة.

كذلك يمكن استخدامه في علاج الهالات السوداء والانتفاخات حول العين.

يحفز الخلايا الخاملة في البشرة مما يعطي البشرة مظهر أكثر شبابا.

يعمل كمهدئ فعال للبشرة المتضررة.

من كل ما سبق يعد ماسك ماء الورد لتفتيح البشرة، من أكثر الخلطات التي تساعد في الحفاظ على مظهر البشرة الجميل دائما.