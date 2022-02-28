ضاع عمرنا بنحضر بطاطس الشيبسي غلط جربي طريقة المصانع هيطلع مقرمش وبدون ما يشرب زيت

ضاع عمرنا بنحضر بطاطس الشيبسي غلط جربي طريقة المصانع أحيانًا لا تعرف بعض السيدات وربات البيوت طريقة عمل بطاطس الشيبسي بشكل صحيح، حيث أنه يتم تحضيرها وتتشّرب الكثير من الزيت وهذا خطير جدًا على صحة الجسم والقلب، فالبطاطس الشيبسي من المقبلات التي لا نحب أن تخلو منها أي سفرة، ونقوم بشراء الشيبسي الجاهز من المحلات أو البطاطس الفارم فريتس من المطاعم سواء مع الوجبات أو منفصلة، ولكن البطاطس الجاهزة وخاصة الشيبسي المتوفر في المحلات ليس مضمونًا نهائيًا ويجب تحضيره في المنزل أفضل من شراءه.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي في المنزل

مكونات الطريقة:-

خمس حبات كبيرة من البطاطس.

ملح طعام ناعم.

بصل أخضر شرائح.

طماطم مقطعة إلى قطع مربعة صغيرة.

جبنة شيدر.

كريمة حامضة.

زيت قلي.

خطوات التحضير:-

قومي بغسل البطاطس جيدًا أولًا حتى تتخلص من أي شوائب أو أتربة عالقة على القشرة الخارجية ثم قشريها قشرة ضعيفة جدًا حتى لا تهدي كمية كبيرة من ثمرة البطاطس نفسها.

بواسطة ماكينة تقطيع البطاطس إلى شرائح مستوية أو كرانش أو بواسطة السكينة قومي بتقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة تمامًا.

ضعي البطاطس التي قمتي بتقطيعها شرائح في وعاء به كمية مناسبة من الماء ويُفضل أن يكون ماء مثلج ثم اتركيها بداخل الماء لمدة ساعة حتى تفقد البطاطس أي نشا موجود بها.

قومي بوضع طاسة القلي على النار وبداخلها كمية بسيطة من الزيت النباتي واتركي الزيت يقدح ويسخن ولا تضعي البطاطس قبل أن يسخن.

صفّي البطاطس من الماء الموضوعة به بواسطة المصفاه وقومي بوضعها بداخل الطاسة على الزيت وقلبيها من فترة للأخرى حتى لا تلتصق شرائح البطاطس ببعضها البعض.

بعد أن تتحمر البطاطس ويصبح لونها ذهبي قومي بإخراجها من الطاسة على طبق موضوع عليه مناديل ورقية خاصة بالمطبخ لامتصاص الزيوت الزائدة في الأطعمة.

يمكنك إضافة أي أطعمة إلى البطاطس ولكن هذه الوصفة خاصة بالبطاطس الشيبسي بالملح ونرّش عليها الفلفل والجبنة والمكونات الأخرى.

أضرار البطاطس الشيبسي

الإفراط في تناول البطاطس الشيبسي يؤدي إلى مخاطر عديدة ومن بينها:-