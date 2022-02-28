لأكلة غير تقليدية.. فطيرة الطاسة المحشية السهلة والسريعة والطعم رهيب

فطيرة الطاسة المحشية تعد من أنواع المخبوزات السريعة التي تصلح لمائدة الإفطار، كذلك يمكن عملها بأكثر من طريق ولا تحتاج لكثير من الوقت لتحضير، لذلك سوف نوضح فيما يلي طريقة عملها في خطوات بسيطة مع بعض من وصفات الحشوات المميزة التي قد ترضي العديد من الأذواق المختلف لديكي.

فطيرة الطاسة المحشية

لعمل العجينة الأساسي الخاص بفطيرة الطاسة سوف تحتاجين إلى بعض المكونات التي سوف نوضحها مع طريق العمل فيما يلي:

تحتاجين لكل نصف كيلو من الطحين مقدار نصف ماء ونصف كوب من اللبن كمية من الزيت والزبادي ومقدار من السكر ورشة ملح.

كذلك سوف تحتاجين الخميرة والبكنج بودر ومقدار صغير من الخل.

في كوب ماء ضيفي السكر والخميرة مع التقليب جيدا وتترك لمدة عشر دقائق.

في وعاء خاص بالعجن توضع أولا المكونات الجافة وتخلط جيدا ثم تبدأ في إضافة باقي المكونات بالتدريج.

كما يتم إضافة كوب الخميرة للمكونات، ويستمر في العجن حتى تحصل على عجينة طرية نسبيا، تترك في مكان بعد تغطيتها لكي تخمر.

قومي بتقسيم العجينة إلى قطع صغيرة ثم تفرد على سطح مدهون بالزيت حتى لا تلتصق به العجينة.

يتم حشو العجينة والحشوات المتوفر لديكي وبعد ذلك في طاسة مدهونة بالزيت توضع الفطائر، يجب أن تكون النار هادئة.

بعد ذلك يتم تحمير الفطيرة من كل الجوانب حتى تحصلي على اللون المميز لها.

أفكار لحشوات فطائر المقلاة

يشترط أن تكون الحشوة الخاص بفطيرة الطاسة جاهز من قبل البدء في عمل العجينة كذلك يجب أن تكون ناضجة وإليك بعض من خلطات الحشو المميز لفطائر الطاسة السريعة:

خليط من أنواع مختلف من الجبن، يضاف إلى قطع الزيتون وقطع الطماطم الصغيرة ولا تحتاج هذه الخلطة للتسوية.

لعمل حشو من عصاج اللحم المفروم، يتم تسوية اللحم والبصل جيدا قبل الاستخدام كما يمكنك إضافة مقدار من الجبنة الموتزاريلا للخليط قبل وضعه على الفطيرة.

كذلك توجد طريق مختلف للحشو. حيث يتم خفق بيضة مع رشة ملح وفلفل.

بعد ذلك نبدأ في فرد العجينة ونضعها في الطاسة. وعندما يتغير لون العجينة نضع مقدار من البيض على الوجه.

ثم يترك حتى يتماسك. ثم تقلب العجينة على الجهة الأخرى حتى تمام النضج. وتقدم بعد ذلك ساخنة.

في الختام لقد وضحنا فيما سبق فطيرة الطاسة المحشية. البسيطة التي سوف تعطيكِ في النهاية وجبة مفيدة ومتكاملة. لكي تقدميها على سفرتك.