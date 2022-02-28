اصنعي بنفسك فطائر الجبنة الهشة أحلى وجبة عشاء اقتصادية وسريعة

فطائر الجبنة من ألذ وأطعم أنواع الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبة العشاء، فهي سريعة التحضير ومكوناتها اقتصادية توجد في كل مطبخ، كما تمتلك بعض العناصر المغذية التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية، وتعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهى من الأطعمة التي تمتلك طعم لذيذ وشهي، وتمتلك بعض النكهات التي تجعل طعمها طيب ومذاقها رائع، ويتم تسويتها بالطاسة، أو بالفرن، وتستطيع السيدات تحضيرها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات فطائر الجبنة الهشة

تحتوي الفطائر على بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمها مميز ورائحتها جميلة وسوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الماء.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حشوة الفطائر

تحتوي حشوة الفطائر على مكونات متوفرة في كل منزل وهى كما يأتي:-

طبق صغير من الزيتون الأسود المقطع قطع صغيرة الحجم.

طبق صغير من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقتين من السمسم.

ملعقتين من حبة البركة.

كوب من الفلفل الألوان المقطع قطع صغيرة.

طبق صغير من الجبنة البيضاء.

طريقة تحضير فطائر الجبنة

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والملح، والسكر، والخميرة، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الزبدة على خليط الدقيق، ثم نقلب برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدًا حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية. نخرج العجينة من العجان الكهربائي، ثم نضعها في بوله متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت. نغطي العجين ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها حتى ترتاح.

طريقة حشو فطائر الجبنة الهشة

سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة لحشو الفطائر بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الفلفل الرومي، والزيتون، والسمسم، وحبة البركة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الجبن البيضاء والجبن الرومي على الخليط السابق، ثم نقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجينة. نفرد قطع العجين على شكل دوائر سميكة الحجم، ثم نضع ملعقة كبيرة من خليط الجبن في منتصف دوائر العجين. نقوم بغلق دوائر العجين من الأطراف جيدًا، ثم نلفها على شكل كرة أو أصابع متوسطة الحجم ونتركها ترتاح. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص عليها فطائر الجبنة ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تصبح مثل الدائرة. نغطي الفطائر لمدة عشر دقائق، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الفرن ونرصها على طبق التقديم مباشرةً ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل فطائر الجبنة

هناك بعض النصائح الهامة التي يجب علينا أن نتبعها عند عمل الفطائر وهى كما يأتي:-