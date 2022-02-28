بأحلى طعم.. الكرواسون الهش المورق حضريه في البيت للفطار بعجينة قطنية مثل محلات الحلويات

بأحلى طعم.. الكرواسون الهش المورق حضريه في البيت للفطار بعجينة قطنية لكرواسون واحد من أنواع المعجنات التي لا يختلف عليها اثنان في الطعم، فقد يتم شراءه محشو بالجبنة وحشو بالشكولاتة وغيرها من النكهات والحشوات المختلفة، ولكن الآن نقوم بتوضيح طريقة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة للغاية من خلال الخطوات الأساسية في تحضيره، حتى يتم تناوله في أي وقت والاستمتاع بمذاقه المميز والجميل، ولهذا السبب فقد نقوم بتوضيح الطريقة حتى تقومي بتحضيره في المنزل بسهولة وبدون أن تلجئي إلى شراءه من المحلات بعجينة مميزة للغاية.

الكرواسون الهش المورق حضريه في البيت للفطار

من الممكن تحضير الكرواسون من خلال بعض المكونات التي تتواجد في المنزل والتي تساعد في تحضيره بطريقة بسيطة ومميزة للغاية، وهذا من خلال تحضير المكونات الأساسية التالية:

أولا يتم تحضير كوبين دقيق أبيض منخول.

يتم تحضير كمية من الحليب بمقدار كيلو

تحضير كوب من الماء الدافئ.

ملعقة خميرة.

ثلاث ملاعق سكر.

جبنة مبشورة.

بيضة.

كوب زبدة.

نصف ملعقة ملح.

طريقة تحضير الكرواسون

من الممكن أن يتم تحضير الكرواسون في المنزل عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعدك في الحصول على في المنزل بدلا من شراءه، حيث يمكنك عمل عجينة هشة ومميزة المذاق تساعدك في الحصول على طعم جميل ومميز للغاية، وهذه الخطوات متمثلة في التالي: