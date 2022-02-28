بأحلى طعم.. الكرواسون الهش المورق حضريه في البيت للفطار بعجينة قطنية مثل محلات الحلويات

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بأحلى طعم.. الكرواسون الهش المورق حضريه في البيت للفطار بعجينة قطنية لكرواسون واحد من أنواع المعجنات التي لا يختلف عليها اثنان في الطعم، فقد يتم شراءه محشو بالجبنة وحشو بالشكولاتة وغيرها من النكهات والحشوات المختلفة، ولكن الآن نقوم بتوضيح طريقة تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة للغاية من خلال الخطوات الأساسية في تحضيره، حتى يتم تناوله في أي وقت والاستمتاع بمذاقه المميز والجميل، ولهذا السبب فقد نقوم بتوضيح الطريقة حتى تقومي بتحضيره في المنزل بسهولة وبدون أن تلجئي إلى شراءه من المحلات بعجينة مميزة للغاية.
الكرواسون الهش المورق حضريه في البيت للفطار
من الممكن تحضير الكرواسون من خلال بعض المكونات التي تتواجد في المنزل والتي تساعد في تحضيره بطريقة بسيطة ومميزة للغاية، وهذا من خلال تحضير المكونات الأساسية التالية:
- أولا يتم تحضير كوبين دقيق أبيض منخول.
- يتم تحضير كمية من الحليب بمقدار كيلو
- تحضير كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة خميرة.
- ثلاث ملاعق سكر.
- جبنة مبشورة.
- بيضة.
- كوب زبدة.
- نصف ملعقة ملح.
طريقة تحضير الكرواسون
من الممكن أن يتم تحضير الكرواسون في المنزل عن طريق مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تساعدك في الحصول على في المنزل بدلا من شراءه، حيث يمكنك عمل عجينة هشة ومميزة المذاق تساعدك في الحصول على طعم جميل ومميز للغاية، وهذه الخطوات متمثلة في التالي:
- يتم خلط كمية من الدقيق المنخول جيدا حتى يتم القضاء على جميع الشوائب.
- ومن ثم يتم وضع كمية السكر المحددة والملح والخميرة مع المكونات.
- يمكنك تقليب المكونات الجافة أولا ومن ثم إضافة البيض عليها والتقليب في نفس الاتجاه.
- تتمكني في هذه الخطوة من الحصول على عجينة ناعمة ومتجانسة بعد إضافة الحليب والماء.
- وبعدها يمكنك تركها لمدة نصف ساعة حتى تبدأ في التخمر تماما، ويتم تقطيعها بعد ذلك إلى كرات متوسطة أو صغيرة على حسب رغبتك.
- وبعدها يتم فرد العجين على هيئة مثلثات باستخدام النشابة ويتم وضع الحشوة التي ترغب فيها في الداخل سواء جبنة مبشورة مع زيتون أو خضروات.
- ومن الممكن وضع تونة أو شكولاتة على حسب الرغبة وتترك في الفرن لمدة ربع ساعة وبعدها يتم وضع طبقة من الزبدة عليها.
- قدمنا لكم طريقة عمل الكرواسون فى المنزل لضمان النظافة والتخلص من الإفطار التقليدي والحيرة اليومية للأمهات.
- وايضا تشجيع بعض الأطفال لتناول وجبة إفطار لذيذة بجانب اللبن والكبار بجانب مشروبهم المفضل.
- نحاول نقدم أسهل الطرق لاحضار الكرواسون لنتشارك مع أبنائنا صنعه.
- كما أنه يمكننا تحضير الكرواسون بنكهات مختلفة منها الحلو والحادق لتناسب أذواق الجميع.
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