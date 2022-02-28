طريقة خبز البيدا التركي الهش وعمل خبز البيدا التركي وصفة مكتوبة سهلة

طريقة خبز البيدا التركي الهش، أحد أشهر أنواع الخبز التركي الهش المنزلي، ولكن على طريقة المطبخ التركي الشهير، وهو نوع من الخبز منتشر جدا في دول الخليج العربي، وانتقلت ثقافة طهيه وتحضيره في المنزل، مع الوافدين إلى المملكة وغيرها من الدول العربية، سواء لأغراض العمل أو التعلم أو السياحة، وتبقى طريقة خبز البيدا التركي الهش، من أفضل وصفات الخبز الشهية واللذيذة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في وجبتي الإفطار والعشاء، والبعض يستخدمونه في شهر رمضان المبارك، في وجبة السحور، ولخبز البيدا التركي أكثر من طريقة لتحضيره، وبالطبع من الأفضل أن تتعرفي على طريقة عمل خبز بيدا التركي، أو طريقة عمل البيدا التركي، عن طريق خبز البيدا التركي وصفة مكتوبة، ومن أشهر الوصفات لعمل هذا النوع من الخبز، هي خبز البيدا التركي ام وليد.

الخبز التركي الهش

الخبز من العناصر والمكونات المهمة، على مائدتك سواء أثناء وجبة الفطور أو العشاء، فهو السبيل الوحيد، الذي يمتعك بالطعام وتناوله بشهية، بالإضافة إلى أنه يوضع أيضًا إلى جانب بعض وجبات الغداء، التي تتطلب وجود الخبز إلى جوار الوجبة، ومن بين أنواع الخبز الهش، وليس من المطبخ التركي فقط، نجد عددًا كبيرًا من الوصفات والطرق السهلة لتحضير الخبز مثل؛ طريقة عمل خبز البوري الهندي، وكذلك طريقة عمل خبز التوست الأبيض، وأيضًا طريقة خبز الدار بالفرينة، ولا تفوتي أسهل طريقة خبز التميس السعودي، وكذلك طريقة عمل الخبز الأبيض، وكلها أنواع خبز شهية جدًا ولها العديد من الاستخدامات إلى جوار الطعام، ومنها ما يصلح لأن يتم لفه في صورة سندوتش لأطفالك، بالحشوات المفضلة لهم.

طريقة عمل خبز بيدا التركي

من 5 إلى6 أكواب دقيق أبيض.

½ كوب ماء دافئ.

كوب حليب سائل، أو استخدمي 3 ملاعق كبيرة حليب بودر وأذيبيها في كوب من الماء.

بياض حبة بيض واحدة ومذاب معها ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فنجان زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة طعام كبيرة من الخميرة الفورية.

ومن أجل دهان الوجه، استخدمي المكونات التالية:

صفار حبة بيض واحدة.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

رشة من السمسم.

كمية بسيطة أو رشة من حبة البركة.

خبز البيدا التركي وصفة مكتوبة