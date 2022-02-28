الثومية السوري..وأخيراً جبتلكم سر عمل الثومية السوري زي أشهر المطاعم بطريقة اقتصادية مش هتشريها من برة تانى

سر عمل الثومية السوري زي أشهر المطاعم، تعد الثومية من الصوصات السورية المميزة التي يتم تناولها بجانب الكثير من وصفات الطعام، حيث تتميز الثومية بطعمها ومذاقها الجيد التي يفضل تناولها الكبار والصغار، وعند تناولها إلى جانب الطعام تزيد من نكهة الطعام المميزة وتزيد من الشهية تجاه الطعام، وسوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة تجهيز الثومية فِي المنزل بطريقة بسيطة بدلاً من شرائها في الخارج.

سر عمل الثومية السوري زي أشهر المطاعم

يمكن عن طريق اتباع هذه الخطوات تجهيز الثومية وتحضيرها بكل بساطة في المنزل وهي:

مكونات عمل الثومية السوري

ثلاث ملاعق من النشا.

عشر فصوص من الثوم المفروم بشكل ناعم.

عصير ليمونه.

½ كوب من الماء.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين من المايونيز.

ملعقة من الزبادي.

طريقة تحضير الثومية السوري

في إناء نضع النشا في الماء البارد ونقوم بتقليب النشا مع الماء حتى يذوب تماماً.

نضع الإناء على النار ونقلبه جيداً حتى يصبح القوام ثقيلاً، وبعد ذلك يتم رفع الإناء مع النار ونتركه حتى يبرد تماماً.

نقوم بعد ذلك بهرس الثوم بشكل ناعم ويتم إضافته على خليط النشا ونضيف إليه زيت الزيتون والليمون.

يتم بعد ذلك خفق المزيج باستخدام الكبة الكهربائية أو المضرب الكهربائي وخلطها جيداً حتى تصبح القوام متجانساً.

يمكن وضع ملعقتين من المايونيز وملعقة من الزبادي إلى الخليط السابق ونقلب كل المكونات بشكل جيد حتى يتكون لدينا الثومية.

طريقة عمل الثومية السوري البطاطس

لتَجهيز الثومية يجب اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل ثومية البطاطس

كوبين من الماء.

حبة بطاطس مكعبات.

ربع ملعقة ملح.

¾ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رأس ثوم مقشر ومهروس.

طريقة تحضير ثومية البطاطس

في إناء على النار نقوم بوضع مكعبات البطاطس وإضافة كمية مناسبة من الماء عليها وتركها حتى تسلق البطاطس.

في الخلاط الكهربائي أو الكبة الكهربائية يتم وضع البطاطس المسلوقة ونضيف إليها الثوم والملح وكذلك يتم وضع عصير الليمون والمايونيز وخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة.

عندما يصبح القوام كثيفاً يتم سكب الثومية في طبق وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل الثومية في المنزل وتجهيزها لتكون مثل الثومية التي يتم شرائها من المحلات أو المطاعم.