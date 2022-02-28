طريقة عمل كيكة الليمون والشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة كيكة الليمون والشوكولاتة ، من الوصفات اللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ ومميز، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الليمون والشوكولاتة.

مكونات كيكة الليمون والشوكولاتة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية وهي كالتالي:

كوب من السكر

عدد ٢ بيضة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

مقدار ١٠٠ مللي من الزيت.

مقدار ١٢٠ مللي من الحليب.

٣٠٠ جرام من الدقيق.

ظرف من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

مقدار ٢٠ جرام من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة للليمون والشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط البيض مع السكر والفانيليا جيدا حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونستمر في خلط المكونات حتي تتجانس.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب ونستمر في الخلط بواسطة المضرب اليدوي حتي تتجانس جميع المكونات.

وبعدما تمتزج وتتجانس جميع المكونات نقوم بإضافة كمية الدقيق إلي الخليط بالتدريج ونقلب جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ظرف البيكنج بودر للخليط ونخلطه مع خليط الكيك جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط إلي نصفين ونضع في النصف الأول نصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

وبعد ذلك نقوم بخلط ال٢٠ جرام من الكاكاو مع ملعقتين من الحليب ونضعم في النصف الآخر من خليط الكيك.

ثم نقوم بإحضار صينية أو قالب كيك ونصب فيه كلا الخليطين في نفس الوقت كل واحد من الجهة المقابلة للأخرى.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.

وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بإخراجها من الفرن.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: