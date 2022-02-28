اخسري وزنك بسهوله.. تناوليها قبل النوم لمدة 3 أيام لتخسيس البطن والجناب حتي لو كبيرة ومدلدلة بدون رجيم

اخسري وزنك بسهوله.. تناوليها قبل النوم لمدة 3 أيام لتخسيس البطن والجناب تعرفي على فوائد حبة الهيل لتخسيس الكرش، فالهيل هو نبات يتميز برائحته الذكية النفاذة ويُعرف باسم “الحبهان” في بعض البلدان وأشهرها جمهورية مصر العربية، يتم استخدامه كتوابل للأطعمة كما أنه يتم وضعه على القهوة لزيادة لذتها وتعزيز فوائدها ومضاعفتها، ويمكننا استخدامه بوصفات مختلفة تساعد في التخلص من مشكلة الوزن الزائد أو تناول حبة واحدة منه يوميًا صباحًا وبإمكانها تخليصك تمامًا من الكرش وترهلات الأرداف والبطن وأي دهون زائدة.

كيفية استخدام حبة الهيل لتخسيس الكرش والأرداف

قومي بطحن كمية من حبوب الهيل أو الحبهان حتى يتم استخراج بذور الحبهان منها.

قومي بوضع القشور والبذور بداخل كوب كبير من الماء واتركيها منقوعة بداخله لمدة ليلة كاملة.

بعد مرور الليلة قومي بواسطة المصفاة بتصفية المشروب من القشور والبذور واشربيه على معدة فارغة صباحًا قبل تناول أي شيء بمدة نصف ساعة.

تناوليه يوميًا لمدة شهر كامل أو بحسب حاجة جسمك للتخسيس.

كيفية تحضير شاي الهيل لخفض الوزن

قومي بطحن حبوب الهيل جيدًا ثم ضعيها بداخل كوب يحتوي على القرنفل مثلًا أو الزنجبيل وكمية وفيرة من الماء.

ضعي الخليط يغلي على النار لمدة خمس دقائق ثم اشربيه يوميًا صباحًا ويمكنك تحليته بالعسل بدلًا عن السكر.

أبرز فوائد الحبهان لخفض الوزن الزائد

للحبهان فوائد متعددة بالنسبة لتخسيس الكرش والأرداف ومن بين هذه الفوائد كل مما يلي:-