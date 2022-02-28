بكوب حليب اصنعي الكيكة العادية بقوام هش ومعايير مضبوطة أحلى من محلات الحلواني

الكيكة العادية ، من الحلويات الجميلة التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار يقبلون عليها بكثرة ويرغبون في تناولها بجانب فنجان من الشاي أو القهوة، كما تمتلك بعض المكونات البسيطة مثل البيض والحليب وهم أهم العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية وتحافظ على سلامة العظام، الأسنان، وهى من المخبوزات الصحية الجميلة التي يقومون بتحضيرها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكيكة العادية بقوام هش ومعايير مضبوطة أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الكيكة العادية الهشة

تحتوي الكيكة على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

٥ حبات من البيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة العادية بقوام هش بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السكر، والزيت، والبيض، والفانيليا، والخل ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط فاتح اللون. ثم نقوم بإضافة الحليب ونخفق مرة ثانية حتى نحصل على خليط خفيف القوام. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ونضيف إليه الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب في اتجاه واحد حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نصب الخليط داخل القالب ونقوم بتوزيعه بالتساوي. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع القالب داخل الفرن ونتركه حتى يتضاعف حجمه جيداً وتأخذ الكيكة اللون الذهبي الجميل. نقوم باختبار الكيكة بواسطة عود خشبي رفيع حتى نتأكد من نضج الكيك جيداً. نخرج الكيكة من الفرن، ثم نخرجها من القالب ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيعها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

سر نجاح الكيكة العادية بالمنزل

سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة التي تساعدنا على صنع كيكة هشة وخفيفة أحلى من محلات الحلواني وهى كالتالي:-