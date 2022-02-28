حضري الكليجا السعودية الهشة اللذيذة في المنزل أحلي من الجاهزة 

الكليجا السعودية ، تعتبر من أشهر الحلويات التي تقدم في السعودية وخاصة في القصيم ، وهي من الحلويات الشعبية التي تتميز بشكل رائع جداً وتتميز بمذاق شهي ورائع وأصبح تقديمها منتشر في العديد من البلدان العربية بطرق مختلفة وعديدة، ويعد تحضيرها بالمنزل من الأمور السهلة والبسيطة وأيضاً الغير مكلفة حيث تعتبر مكوناتها بسيطة جداً، ويتميز هذا النوع من الحلويات بأنه يتم حشوه بحشوة رائعة ذات نكهة جميلة ورائعة تعطي لها مذاق مختلف عن أي نوع من الحلويات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكليجا السعودية بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل الكليجا السعودية بالمنزل

تتكون هذه الوصفة من بعض المكونات البسيطة وهي كما يلي:-

3 أكواب دقيق أسمر.

كوب دقيق أبيض.

كوب زبدة بحرارة الغرفة.

ربع كوب سكر.

نصف كوب من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية جافة.

رشة ملح.

نصف كوب ماء دافئ.

مقادير الحشوة

ملعقة كبيرة هيل ناعم.

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة لومي ناعم.

ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

لدهن الوجه

بيضة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل الكليجا السعودية الهشة اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بنخل الدقيق الأبيض ونضيف إليه الدقيق الأسمر ورشة الملح والفانيليا والحليب البودرة ونخلط المكونات الجافة جيداً. ثم نضع نصف كوب الماء الدافئ في وعاء متوسط الحجم ونضيف الخميرة ونصف كوب السكر ونخلط المكونات جيداً. نستمر في مزج المكونات حتي يذوب السكر تماماً، نترك الخليط لمدة عشر دقائق حتي تتفاعل الخميرة. ثم تضاف الزبدة إلي خليط الخميرة ثم ننشأ حفرة في منتصف المكونات الجافة ثم يضاف الخليط السائل ونبدأ بالعجن باليد أو بالعجانة. ثم نعجن جيداً إلي أن تتشكل لدينا عجينة متماسكة، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك لمدة ساعة تقريباً حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة

نقوم بتجهيز الحشوة نحضر وعاء متوسط ونضع به السكر ونضيف إليه الهيل والقرفة واللومي والزنجبيل ونخلط المكونات جيداً. بعد ما تختمر العجينة تقسم إلي كرات صغيرة متساوية الحجم، ثم نضغط علي كل كرة براحة اليد. ثم نضيف كمية من الحشوة في المنتصف ثم نغلق العجينة على الحشوة جيداً، ثم نشكلها على شكل كورة. نقوم بطبع نقش الرسمات عليها باستخدام قطاعة أو منقاش ثم تكرر العملية إلي أن ننتهي من كمية العجين. ثم نحضر صينية وندهنها بالفرشاة بقليل من الزيت النباتي ونرص فيها قطع العجين، ثم ندهن وجه قطع العجين بالبيض المخفوق. ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية علي الرف الأوسط، وتترك في الفرن لمدة 20 دقيقة حتي تكتسب اللون الذهبي. ثم تخرج الكليجا من الفرن وتترك جانب حتي تبرد تماماً، ثم ترص في طبق التقديم وتقدم بألف هنا وشفاء.

نصائح هامة

توجد بعض النصائح الهامة التي تساعد على نجاح الكليجا وهي كما يلي:ـ