مكابس الحرير.. بديل الكيراتين للشعر وسر وصفة الزيوت الأصلية لشعر ناعم بلا تساقط

بديل الكيراتين للشعر حيث أن الشعر الناعم الجميل هو مطمح أغلب الفتيات، حيث تحرص جميع النساء على أن يكون مظهرها جميل ولائق، وترغب جميعهم لعمل الكثير من الوصفات لفرد الشعر وتضطر إلى دفع الكثير من المال بالإضافة إلى تضيع الوقت للانتظار في مراكز التجميل، الآن لا تفكري في الذهاب إلى أي مكان ودفع المبالغ الباهظة لعمل كيراتين لشعرك، نحن سوف نوضح لكم طريقة عمل الكيراتين طبيعي للشعر في المنزل.

بديل الكيراتين للشعر

يعتبر عنصر الكيراتين له تأثير ضار على المدى البعيد، لاحتوائه على مواد كيميائية، ولكن هناك الكثير من البدائل الكيراتين لفرد الشعر وجعله ناعم وجميل، ومن أهم هذه البدائل هي:

مكابس الحرير

طريقة مكابس الحرير هي أحدث التقنيات العالمية لفرد الشعر المجعد والخشن، وتحويله إلى شعر ناعم كالحرير، مع العلم أن هذه التقنية لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على فروة الشعر.

مع العلم أن هذه الطريقة لا يمكن استخدامها إلا بعد نصائح وخطوات من خبير الشعر.

يمكن تكرار وصفة مكابس الحرير مرة واحدة في الشهر.

نصائح ذهبية للحفاظ على نعومة الشعر

للحفاظ على شعر ناعم لابد من تطبيق هذه النصائح:

يجب أن تعرفي نوع شعرك، وأي المواد التي تتناسب معه، مع العلم أن هناك ثلاث أنواع من البشرة وهم الدهنية، الجافة، تالفًا.

لا تقومي بغسل شعرك كل يوم، ويمكن غسله مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لأن غسل الشعر بصفة مستمر تجعل الشعر يفقد الزيوت الطبيعية الموجودة فيه.

يجب وضع البلسم بعد غسل الشعر بالشامبو مباشرة، وتوزيع البلسم على أطراف الشعر.

يجب استشارة الطبيب لعمل مسكات الشعر مرة واحدة في الأسبوع.

فرد الشعر بالزيوت الطبيعية

تعتبر الوصفة التي حصلت على إعجاب الكثير من النساء، هي وصفة الزيت الساخن التي تجعل الشعر ناعم بدلا من الكيراتين، ويجب اتباع هذه الخطوات:

قومي بإحضار مقادير متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت السمسم.

في برطمان زجاجي نظيف توضع الزيوت وتوضع في حمام ماء دافئ مع النشا.

قومي بتقسيم شعرك لخصلات.

نضع كمية مناسبة من الزيت التي تتناسب مع حجم شعرك،

يجب إضافة زيت له رائحة جميلة على زيت الزيوت.

ندهن الشعر بهذه الخلطة، وبعد ذلك ندهن الشعر بفوطة قطنية، ونتركها على الشعر لمدة نصف ساعة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات غسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك. بعدها سوف تجدين نتيجة رائعة وواضحة على شعرك. مع العلم أنه يمكن تكرار هذه الوصفة بديل الكيراتين للشعر مرة واحدة في الشهر.