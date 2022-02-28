نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد زيت بذور الجزر وطريقة استخدامه على البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد زيت بذور الجزر أحد الأبطال المجهولين في عالم الزيوت حيث أن له العديد من الفوائد الصحية الرائعة، ومن بين الاستخدامات الأكثر شيوعًا لهذا الزيت تضمينه في منتجات العناية بالبشرة كعامل حماية للبشرة، كما أنه مفيد لمنتجات ترطيب الشعر الطبيعي.

ما هو زيت بذور الجزر

لا يعرف الكثير في الواقع عن أصل زيت بذور الجزر، ولكن غالبًا ما يتم الحصول عليه من الجزر البري في الدول الأوروبية.

ويتم استخراج زيت بذور الجزر من نبات الجززDaucus carota. تختلف المستخلصات داخله، نظرًا لوجود العديد من أنواع الجزر.

ومع ذلك ، فإنه يحتوي عادة على ثلاثة بيوفلافونويدس، وجميع مشتقات اللوتولين ، وهو أحد مضادات الأكسدة المضادة للسرطان الموجودة في العديد من الفواكه.

فوائد زيت الجزر

إن أهم مزايا زيت بذور الجزر هي قدرته على قتل البكتريا والفطريات، مثل الفطريات الجلدية والتي يمكن أن تؤثر على الشعر والجلد والأظافر.

وأيضًا بعض الفطريات اخرى مثل الإشريكية القولونية التي يمكن أن تسبب الإسهال.

عامل حماية من الشمس

نُشرت دراسة حول فوائد زيت بذور الجزر في عام 2009 من قبل جامعة هندية، تزعم أنها وجدت أن زيت بذور الجزر لها عامل حماية من الشمس يقارب 40 ، مما يجعله عامل مفيد لحجب الأشعة فوق البنفسجية.

مضادات الأكسدة القوية

مثل العديد من الزيوت والزيوت الأساسية ، يحتوى زيت بذور الجزر على مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض.

ومن بين أشهر مضادات الأكسدة الموجودة فيه البوليفينول والذي يحمي الكبد من التلف.

يدعم صحة الجلد والشعر

تم استخدام زيت بذور الجزر بالأساس كمنتج تجميل شهير لترطيب البشرة والشعر وهو آمن للاستخدام الموضعي وقد يساعد في حماية الجلد والشعر من التلف بسبب محتواه من مضادات الأكسدة.

طريقة استخدام زيت بذور الجزر على الشعر

مثل أي زيت أساسي أخر يجب أن تتأكد من شراء المنتج الأصلي النقي من مصدر جيد، ويفضل اختيار زيت بذور الجذر العضوي المعصور على البارد.

وهو زيت ذو رائحة فريدة، ويمكن استخدام هذا الزيت على البشرة مباشرة كما يمكن استخدامه كأحد مكونات مقشر البشرة منزلي الصنع، وسوف يساعد في إزالة الجلد الميت ومنح البشرة ترطيب عميق وتوهج.