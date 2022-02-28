يعتبر خبز المقلاة اليوناني من أنواع الخبز السهلة والسريعة في التحضير ويعود أصله إلى تركيا واليونان فهو من المكونات الأساسية لموائد الطعام هناك، ويقدم مع أكلات مختلفة مثل لحم الضأن والشاورما والفلافل والكباب وغيرها من الأكلات، فتناول الخبز مع الوجبات يساعد على الشعور بالشبع، ويمكننا إعداد الخبز اليوناني في المنزل بكل سهولة فمكوناته بسيطة ومتوفرة في المطبخ، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وتفضل كثير من ربات البيوت عمل الخبز في المنزل لضمان نظافة مكوناته، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز المقلاة اليوناني سهل وسريع بمكونات من مطبخك.

مكونات خبز المقلاة اليوناني



تتوفر مكونات خبز المقلاة اليوناني في مطبخك، فهو لا يحتاج لتحضيره سوى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة ونصف خميرة فورية (7 جرام).

كوب ماء دافئ للعجن (300 مللي).

ملعقة كبيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

طريقة تحضير خبز البيتا اليوناني سهلة وتتم بالخطوات التالية:-

أولاً نقوم بنخل الدقيق للتأكد من خلوه من أي شوائب. في إناء عميق نضع ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر وكوب من الماء الدافئ ونقلب المكونات جيداً وتغطي وتترك في مكان دافئ لمدة 10 دقائق. ثم نضيف كيلو من الدقيق وملعقة صغيرة ملح وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونعجن جيداً باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية. نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ونفردها دائرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق. ثم نضع الخبز في مقلاة ساخنة مدهونة بقليل من الزيت ونقلبه من الجهتين حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي خفيف. نخرج الخبز من المقلاة ويترك ليبرد ثم يقدم مع الأكلات المفضلة بألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالخبز في أكياس محكمة الغلق ووضعه في الفريزر، وعند الاستخدام نتركه في درجة حرارة الغرفة للتخلص من التجميد، ثم نضعه في طاسة ساخنة لمدة دقيقة.

نصائح لنجاح عمل الخبز اليوناني في المنزل