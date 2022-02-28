اصنعي بنفسك البسبوسة المرملة تجهيزًا لشهر رمضان أحلى من محلات الحلواني

البسبوسة المرملة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تقدم دائمًا في شهر رمضان المبارك، ويقبل عليها الصغار والكبار، ويمكن تقديمها بعدة طرق مختلفة، كما تتمتع بقوامها الدائب وشكلها الجميل الذي يجذب الناس إليها، ويتم تزينها بالمكسرات اللذيذة التي تعطي لها شكل مميز وطعم لذيذ، ويتم حشوها بالقشطة، أو التمر، والمكسرات الجميلة، كما تمتلك بعض السعرات الحرارية اللازمة التي تمد الجسم بالطاقة أثناء الصيام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة المرملة أحلى وأجمل أنواع الحلويات التي تقدم في شهر رمضان بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات البسبوسة المرملة

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

كيس من البسبوسة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

٢ كوب من الشربات البارد.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير البسبوسة المرملة تجهيزًا لشهر رمضان المبارك بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به البسبوسة، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة السمنة، ثم نقلب مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب والزبادي ونقلب جيدًا بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة طرية. نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمنة، ثم نصب الخليط داخلها. نقوم بتوزيع الخليط على الصينية كلها، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تصبح ذهبية اللون. نخرجها من الفرن ونضيف إليها الشربات البارد مباشرة حتى تتشرب جيدًا. نرش جوز الهند على الوجه، ثم نغطيها جيدًا ونتركها حتى تبرد وتصبح طرية. نقطع البسبوسة على حسب الأشكال التي نرغب بها، ثم نقوم بتقديمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح البسبوسة المرملة

سوف نتعرف على سر نجاح البسبوسة المرملة بالمنزل وهى كما يأتي:-