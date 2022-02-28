اصنعي بنفسك كباب الحلة بطريقة مبتكرة وجديدة أحلى من المطاعم

يعتبر كباب الحلة من أشهر الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف والتي تشتهر بها مصر، وكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب الخبز البلدي والمقبلات والأرز الأبيض، والسلطة الخضراء، وهو يختلف تمامًا عن الكباب المشوي في الطعم والرائحة، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتستطيع الأمهات تحضيره في البيت لتجهيز وجبة عشاء شهية للأسرة، وهو عبارة عن قطعة صغيرة من اللحم المتبل بالبهارات والتوابل اللذيذة التي تجعل طعمه مميز وشهي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كباب الحلة بطريقة مبتكرة وجديدة أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كباب الحلة

لتحضير وجبة عشاء اقتصادية يجب التعرف على بعض المكونات البسيطة حتى تساعدنا على القيام بتحضيرها بكل سهولة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المقطعة مكعبات صغيرة.

ثلاث حبات من البصل المقطع قطع صغيرة.

ثلاث قرون من الفلفل الرومي المبشور.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع كوب من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كباب الحلة بخطوات مبتكرة وجديدة أحلى من المطاعم وهى كما يلي:-

نحضر حله متوسطة الحجم ونضعها على النار ونضع بها الزيت، والبصل، ثم نقلب حتى يذبل البصل، ثم نضيف الفلفل الرومي على الخليط. نقوم بوضع قطع اللحمة، ثم نقلب باستمرار حتى يصبح لون اللحمة بني داكن. نقوم بإضافة البهارات والتوابل للخليط ونقلبهم جيدًا مع بعض، ثم نهدئ النار قليلًا، ثم نقوم بإضافة كوب من الماء من حين لآخر حتى تنضج اللحمة تمامًا. نغطي القدر ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا، بعد أن نتأكد من نضج اللحم تمامًا. نحضر طبق التقديم ونضع عليه الكباب ونزينه بالبقدونس المفروم وبألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل كباب الحلة بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يأتي:-