وصفة الخميرة بديل الكيراتين لفرد الشعر المجعد والخشن لشعر مثل الحرير، الشعر هو تاج النساء ولكن قد يواجه العديد من المشاكل مثل تجعد الشعر أو الخشونة، مما تلجأ للحلول التقليدية واستخدام الكريمات أو أدوات تمليس الشعر، إلا أن لها آثار جانبية ضارة علي الشعر وتتسبب في تساقطه، إلا أنه يمكنك استخدام الخميرة لما لها من فوائد عديدة على الشعر لأنها تنعم الشعر وتطوله ويحميه من التساقط،كما تعمل علي تنشيط بصيلات الشعر وزيادة نموها، وقد تحتوي الخميرة أيضًا على فيتامينات مفيدة للصحة ولمعان بالإضافة إلى كل هذه الفوائد فإنها كثيرًا ما تستخدم لفرد الشعر.

وصفة الخميرة لفرد الشعر بطريقة طبيعية ناعم حرير بدون كيراتين



الشعر المجعد من المشاكل الغير مرغوب فيها والتي يمكن أن تنتج عن كثرة استخدام صبغات الشعر أو استخدام منتجات تصفيف الشعر بالحرارة.

فكل امرأة تبحث عن طريقة للعناية بشعرها خاصة إذا كانت تعاني من مشكلة تجعد الشعر وتحاول تنعيم الشعر.

ولهذا سوف أقدم لكي وصفة الخميرة بديل الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن.

المكونات

4 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

1 كوب زبادي.

2 ملاعق كبيرة من النشا.

2 كوب صغير من الماء الساخن.

طريقة تحضير وصفة الخميرة بديل الكيراتين



امزجي الخميرة مع النشا واللبن واخلطيهم.

أضيفي الماء إلى المكونات السابقة وقلبي حتى يصبح الخليط متوسط ​​القوام.

أولاً قم بتمشيط الشعر قبل وضع الخليط عليه.

بعد ذلك فصل الشعر إلى أجزاء صغيرة.

يتم توزيع المكونات على الشعر.

غطي الشعر بقطعة قماش مبللة بالماء الفاتر.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم اغسلي الشعر بالماء والشامبو.

ماسك الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر بدون كيراتين



نعرض لكم مكونات ماسك لفرد وتنعيم الشعر باستخدام زيت الزيتون، وهي كالتالي:

المكونات

5 ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة عسل.

مقدار كوب صغير من الماء الدافيء.

2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير