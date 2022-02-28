اصنعي بنفسك حلى القهوة السريعة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة

تعتبر حلى القهوة ، من الحلويات اللذيذة سريعة التحضير، ومذاقها رائع وطعمها مميز عن الحلويات الأخرى، كما تساعد على استرخاء الجسم وتعطيه الشعور بالراحة والهدوء، وهى حلوى تقدم دائماً في المناسبات والاعياد، وكثير من الناس يعشقونها ويرغبون في تناولها بشكل دائم، لأنها تحتوي على نكهة القهوة الجميلة التي يعشقها أغلب الناس، ومكوناتها بسيطة وتسطيع السيدات والفتيات القيام بعملها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل حلى القهوة السريعة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات حلى القهوة اللذيذة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السمنة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الشكولاتة النوتيلا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير حلى القهوة السريعة بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به السكر، والسمنة، والزيت ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والقهوة، والكاكاو، والبيكنج بودر ونقلب مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نخرج العجينة من العجان ونضعها في بولة ونعجنها بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم نرص الكرات على صينية كبيرة وندخلها الثلاجة لمدة ربع ساعة. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٦٠ ونتركها حتى تسخن، ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونضعها داخل الفرن مباشرة. نترك الصينية لمدة عشر دقائق، ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نغمس الكرات في شكولاتة النوتيلا ونرصها مرة أخرى على الصينية. ندخل الصينية الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك الشكولاتة تماماً، ثم نخرجها من الثلاجة ونضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل حلى القهوة السريعة

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-