صينية الكفتة بالطحينة من الأكلات الشهية المعروفة في معظم الدول العربية، وهي من ألذ الوصفات التي يشتهر بها المطبخ الفلسطيني الذي يتميز بالكثير من الأكلات التي لها نكهة مختلفة، والكفتة بصوص الطحينة من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير التي تحرص ربات البيوت على إعدادها دائماً لأنها من الأكلات المحببة لجميع أفراد الأسرة، كما أنها من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي تحتوي على الطحينة التي لها قيمة غذائية عالية بالإضافة إلي اللحم الغني بالكثير من المعادن والفيتامينات، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل صينية الكفتة بالطحينة على الطريقة الفلسطينية بمذاق أحلى من المطاعم.

مكونات صينية الكفتة بالطحينة



يتم تحضير صينية كفتة بالطحينة على الطريقة الفلسطينية بالمكونات التالية:-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

صوص الطحينة

كوب ونصف من الطحينة.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

عصير ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير صينية الكفتة على الطريقة الفلسطينية بطريقة سهلة وسريعة كالتالي: