ألذ صينية باذنجان باللحمة ممكن تاكليها طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة بخلطة وريحة تجنن

طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة، المسقعة من الأكلات الشعبية التي يحبها الكثير من الناس ويتم تحضيرها من وقت لاخر، كما أنها من أهم المأكولات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وذلك لاحتواء الباذنجان على عنصر الحديد واحتواء اللحمة على البروتينات، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى التي تحتوي عليها هذه الأكلة، ومن خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بشكل تفصيلي.

طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة

اصنعي اشهر صينية باذنجان باللحمة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس ويتم تناولها كوجبة غداء مميزة وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

أربع حبات من الباذنجان كبير الحجم.

خمس قرون من الفلفل الرومي.

أربع حبات من الطماطم كبيرة الحجم معصورة.

أربع فصوص من الثوم مفرومة.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

فلفل أسود.

ملح.

طريقة التحضير

احضري الباذنجان واغسليه جيدًا، ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح مناسبة السمك.

قومي بوضع الباذنجان في ماء به ملح لمدة ربع ساعة حتى لا يمتص الكثير من الزيت.

احضري مقلاة غويطة وأضيفي بها زيت غزير.

قومي بتسخين الزيت، وبعد ذلك أضيفي شرائح الباذنجان إلى الزيت.

اتركي الباذنجان حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي.

أخرجي الباذنجان من الزيت باستخدام مصفاة الزيت.

بعد الانتهاء قومي بتحمير الفلفل الرومي في الزيت الساخن.

اتركي الفلفل أيضًا حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

في وعاء مناسب الحجم أضيفي به ملعقتين من الزيت.

أضيفي إليها اللحم المفروم.

قلبي جيدًا واتركيها حتى تنضج تمامًا.

أضيفي رشه من الملح.

وأضيفي إليها رشه من الفلفل الأسود.

قلبي اللحم جيدًا.

اتركيها جانبًا.

احضري وعاء آخر، أضيفي به ملعقتين زيت، وأضيفي الثوم المفروم، وقلبي حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي إليه صلصة الطماطم، وقلبي المكونات جيدًا وأضيفي رشه ملح بسيطة ورش فلفل اسود أيضًا، واتركيها

حتى تتسبك تمامًا.

هكذا قد جهزت كل المكونات احضري صينية مناسب الحجم.

أضيفي بها طبقة من الباذنجان.

ثم أضيفي طبقة من اللحمة المفرومة.

ثم الفلفل الرومي، ثم أضيفي إليها الطبقة الاخرى من الباذنجان.

في النهاية أضيفي الصلصة إلى المسقعة.

ادخلي الصينية الى الفرن لمدة ربع ساعة.

يتم تناولها بعد ذلك بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة

الباذنجان من أهم الخضروات التي اعتدنا على تناوله لأكثر من شكل و طريقة، فيمكن أن يقدم مقلي، أو مشوي لعمل سلطة بابا غنوج أو يقدم صينية لذيذة مع اللحمة المفرومة في الفرن وهذه الطريقة تعتبر من أهم الطرق المنتشرة والتي يتم تناولها كوجبة أساسية للغداء، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا، ولذلك جئنا لكم بطريقة تحضيرها بكل سهولة في هذا المقال، ويمكنك متابعتنا لمعرفة التفاصيل.