بطريقة مرملة أعملي الهريسة السورية على أصولها بطعم لذيذ أحلي من محلات الحلويات

طريقة عمل الهريسة السورية، هناك العديد من الأكلات السورية التي حققت انتشارًا بشكل كبير، وذلك قد ي جع لجمال طعمها المميز، ومن أهم هذه الأطعمة هي الحلويات المختلفة مثل الهريسة السورية، والتي يتم تحضيرها بشكل يختلف عن الهريسة التي اعتدنا على تناولها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تحضيرها بشكل بسيط، وتصبح مثل الجاهزة في الشكل والطعم.

طريقة عمل الهريسة السوري في المنزل

لكل من تبحث عن طريقة عمل الهريسة السورية بخطوات بسيطة وتكاليف بسيطة، فيمكنكم القيام بذلك في المنزل وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كوبين من دقيق السميد.

كوب من الزيت النباتي، ويفضل زيت الذرة

خمس ملاعق كبار من اللبن البودرة.

كوب من السكر الناعم البودرة.

كوب صغير من جوز الهند الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب فستق حلبي مطحون.

كوب من الماء البارد.

طريقة التحضير

احضري وعاء مناسب الحجم.

أضيفي بداخله دقيق السميد، وأضيفي إليه اللبن البودرة والبيكنج باودر.

اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس جيدًا.

أضيفي إليها الزيت بعد ذلك بشكل تدريجي.

افركي المكونات به جيدًا.

اضيفي المياه بعد ذلك وقومي بعجن المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة طرية.

احضري صينية مناسبة خاصة بالبسبوسة.

قومي بفركها بالزيت.

اضيفي اليها العجينة.

ساوي العجينة بيدك جيدًا.

قومي بتقطيعها قبل دخولها الفرن، ثم ادخليها على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الأوسط.

اتركي البسبوسة في الفرن حتى يتغير لونها من كل الجوانب ومن فوق ومن أسفل ويصبح لونها ذهبي فاتح.

اخرجي البسبوسة من الفرن، وقومي برش الفستق الحلبي على وجهها.

قومي بصب الشربات الخاص بالبسوسة عليها د، ويتم إعادة تقطيعها ثم تركها حتى تبرد ويتم تناولها بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات

احضري كوب من السكر، ويتم إضافته على كوب من الماء.

قومي بتقليب المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس ويذوب السكر.

ارفعي الخليط على النار.

اتركيه حتي يغلي جيدًا، ثم أضيفي إليه بعد ذلك ملعقتين من عصير الليمون المركز.

اتركيه حتى يغلي مرة اخرى، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا.

واتركيها لمدة خمس دقائق على النار حتى يبدأ القوام يتغير.

ارفعي الشربات وقومي بصبه على الهريسة وهي ساخنة.

طريقة عمل الهريسة السورية

نقدم لكم الآن في هذا المقال وصفة يبحث عنها الكثير من ربات البيوت وهي من الحلويات التي يتم تناولها وشرئها من المطاعم والمحلات نظرًا لكونها غير مصرية، وهي الهريسة السوري اللذيذة والتي تتميز بطعمها الجميل، وانتشرت بشكل كبير هي وغيرها من الحلويات لذلك أصبحت لها مكانة في قلوبنا لذلك يمكنك متابعتنا الآن لمعرفة خطوات تحضيرها.