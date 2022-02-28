كل اسرار الحلوانية في عمل الجلاش الطبقات الحلو والحادق وطريقة تجهيزه

يعتبر الجلاش من أكثر أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثيرين فتتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لتحضيرها بأكثر من حشو ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الجلاش.

خطوات تحضير الجلاش الحلو بالباستري كريم

يعتبر الجلاش من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين فلديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها في المنزل كما أن المقادير غير مكلفة ومتوفرة في المطبخ بشكل دائم وفيما يلي مقادير تحضير الجلاش الحلو بالباستري كريم:

نصف لفة جلاش. كأس من الباستري كريم بودرة. كريم شانتيه. نصف كأس من اللبن. كمية قليلة من السمنة. شربات. كرز.

طريقة تحضير الجلاش:

يتم تحضير الجلاش بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم الحصول على الجلاش ثم يقطع إلى مربعات.

يتم دهن كل طبقة من الجلاش بالسمن ثم يتم وضعها في صينية.

ثم يتم وضع الصينية في الفرن لحين أن يتحمر.

بعد ذلك يتم خلط الباستري كريم مع المياه ثم يتم إضافة الكريم شانتيه واللبن ويتم خلط المقادير جيدًا.

يتم وضع الشربات على الجلاش ثم يتم وضع خليط الكريمة في كيس الحلواني ويتم تشكيل الجلاش به ثم يتم تزينه بالكرز.

خطوات تحضير الجلاش بالكريمة:

إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الجلاش بالكريم:

لفة من الجلاش. ثلاثة ملاعق من الزبدة. كأسان من اللبن. ثلاثة ملاعق من النشا. رشة من الفانيليا. عصير ليمون.

خطوات التحضير: