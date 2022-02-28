بخلطة المطاعم الشهيرة أعملي الهوت دوج في البيت بطعم وتتبيلة وريحة لذيذة

الهوت دوج هو نوع من أنواع السجق ويعتبر من الأطعمة السريعة التي يمكن تقديمها للأطفال في السندوتشات مع مجموعة متنوعة من الخضار، وهو يباع في المحلات بأسعار عالية ولكن لا نضمن جودته ولذلك نحن اليوم نقدم لكم طريقة عمله في البيت وبمكونات بسيطة أحلى وأنظف من الجاهز فتابعونا.

طريقة عمل الهوت دوج في البيت

المكونات:

كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة طعام.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة بهارات شوي.

ملعقة صغيرة من الخردل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

هيل مطحون.

كزبرة مطحونة.

رشة من الكمون.

ملعقة صغيرة زيت.

ماء مغلي.

ورق ألومنيوم.

طريقة التحضير:

في الكبة نضع اللحمة المفرومة مع الثوم وباقي المكونات السابقة ونخلطها حتى يصبح القوام ناعم ثم نضع المزيج في بولة داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات. على النار نرفع قدر به ماء مغلي مع 3 ملاعق من الملح وبعد ذلك نشكل اللحم على هيئة أسطوانات رفيعة ويلف في ورق ألومنيوم. أو استرش ثم ألومنيوم ونغلقه جيدا نستمر في نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية ثم نضع الهوت دوج داخل الماء ونتركه لمدة ثلث ساعة. يرفع ويوضع على مصفاة فوق بخار الماء لمدة 15 دقيقة لكي ينضج تماما ثم يوضع جانبا حتى يبرد نزيل ورق الألومنيوم. ويلف الهوت دوج في أكياس بلاستيك أو استرش ويحفظ في الفريزر لحين الاستخدام وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الهوت دوج بالبصل والطماطم

المكونات:

هوت دوج.

حبة بصل مقطعة شرائح.

حبة طماطم مقطعة.

فلفل هالبينو مقطع.

ربع كوب مايونيز.

نصف كوب كاتشاب.

ربع كوب مستردة.

عيش فينو.

طريقة التحضير: