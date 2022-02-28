طريقة عمل الزلابيا اللذيذة في المنزل بطريقة سهلة وسريعة

تعد الزلابية من الحلويات الشرقية اللذيذة، والذي يحبها الصغار والكبار، ويرغب الجميع في عملها بطريقة سهلة وتعطي مذاق رائع، وتقوم النساء بتجهيزها في المنزل بطريقة سهلة وبأكثر من نوع وأكثر من طريقة، فمنها بالسكر، ومنها السادة، ومنها بالعسل، ومنها بالشوكولاتة، وانتشر مؤخرًا عربيات تقوم بتجهيزها وبيعها في أماكن مختلفة في الشوارع، ويبحثون عن طريقة عمل الزلابيا في المنزل بطريقة سهلة، وتكون لذيذة مثل الجاهزة التي يقومون بشرائها جاهزة من الخارج أو من المحلات، وهي نوع من الحلويات الخفيفة والهشة وذات الطعم المميز بين جميع أنواع الحلويات الأخرى، والتي يشبها بلح الشام، وصوابع زينب، والاكلير.

مكونات عمل الزلابيا في المنزل

ثلاثة أكواب من دقيق الحلويات.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة ونصف صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة تحضير الزلابية بالمكونات السابقة