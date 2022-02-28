طريقة عمل بسكويت جوز الهند في البيت بمقادير مظبوطة 100%.. مش هتشتريه من بره تاني

طريقة عمل بسكويت جوز الهند، بسكويت جوز الهند الرائع من أشهى أنواع البسكويت لذيذة الطعم والتي يعشقها الكثير من الأطفال، ويتم تقديمه بشكل خاص فى عيد الفطر المبارك وترغب الكثير من السيدات فى إعداد أنواع البسكويت المختلفة الخاصة بالمناسبات فى المنزل لضمان الجودة وتوفير التكاليف الباهظة، لذلك سنتعرف على طريقة عمل بسكويت جوز الهند بنكهته المميزة وكل أسراره.

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محمد يوسف

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