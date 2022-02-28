نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت جوز الهند في البيت بمقادير مظبوطة 100%.. مش هتشتريه من بره تاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت جوز الهند في البيت بمقادير مظبوطة 100%.. مش هتشتريه من بره تاني - ثقفني
2 كوب ونصف دقيق.
طريقة عمل بسكويت جوز الهند، بسكويت جوز الهند الرائع من أشهى أنواع البسكويت لذيذة الطعم والتي يعشقها الكثير من الأطفال، ويتم تقديمه بشكل خاص فى عيد الفطر المبارك وترغب الكثير من السيدات فى إعداد أنواع البسكويت المختلفة الخاصة بالمناسبات فى المنزل لضمان الجودة وتوفير التكاليف الباهظة، لذلك سنتعرف على طريقة عمل بسكويت جوز الهند بنكهته المميزة وكل أسراره.
طريقة عمل بسكويت جوز الهند
المكونات:
2 كوب ونصف دقيق.
كوب ونصف جوز هند ناعم.
كوب سكر بودر.
كوب وربع زبدة.
2 حبة بيض.
ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر.
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
رشة ملح.
خطوات عمل بسكويت جوز الهند
- احضري وعاء ضعي به الزبدة الطرية مع السكر واخفقي المكونات بواسطة المضرب الكهربائى حتى يصبح القوام كريمي وأبيض اللون.
- أضيفي البيض والملح والفانيليا واستمري فى الخفق لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات معا وتأخذ قوام العجين.
- اخلطي الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند فى وعاء وقلبيهم جيدا حتى تتداخل المكونات مع بعضها، ويمكنك إضافة ملعقتين من الكاكاو الخام إذا كنتي ترغبين فى عمل بسكويت جوز الهند بالشيكولاتة.
- أضيفي خليط الدقيق إلى العجين واعجني المكونات معا باليد جيدا حتى تتشكل معكي عجينة ناعمة ومتماسكة.
- افردي العجين بين طبقتين من أكياس الثلاجة على أن تكون مدهونة بالزيت حتى لا يلتصق العجين بها ويسهل إخراجه.
- مرري فوق طبقة كيس الثلاجة العلوية بالنشابة حتى يتمك فرد العجين جيدا بسمك حوالى نصف سم.
- جهزي صينية فرن مدهونة بالزيت.
- سخني الفرن مسبقا على حرارة 170 درجة.
- انزعي كيس الثلاجة العلوي وابدئي فى تشكيل قطع بسكويت جوز الهند باستخدام القطاعات المختلفة لأشكال البسكويت بحسب الشكل الذي تفضليه.
- رصي قطع بسكويت جوز الهند فى الصينية.
- ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيه حتى يتحمر من كافة الجوانب ويأخذ اللون الذهبي المميز.
- اخرجي الصينية من الفرن وانزعي قطع البسكويت سريعا حتى لا تلتصق بالصينية وضعيها فى طبق التقديم.
- ضعي البسكويت في عبوة محكمة الغلق أو بداخل كيس بلاستيكي ثم يغلق بإحكام حتى لا يطرى ويكون محتفظ بقرمشته الطبيعية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ