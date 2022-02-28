مش هتحتاري بعد اليوم.. وجبة غدا اقتصادية وسريعة التحضير بدون لحوم أو فراخ بمكونات بسيطة جدا

وجبة غدا اقتصادية من الممكن أن تقوم بعملها ربة البيت وتكون مميزة، وتحتوي على مختلف العناصر الغذائية والتي لا بد وأن تتوفر في أي وجبة من الطعام المتناول على مدار اليوم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات الغذائية والتي من الممكن أن تعطي أفضل وجبة بسيطة ومغذية وغير مكلفة، حيث تعتبر الوجبات المختلفة من الغذاء بمختلف الأنواع لا بد وأن يستمد منها الجسم ما يحتج من عناصر غذائية مع طهيها طهي صحي، وفيما يلي أهم ما يمكن أن تستعين به ربة المنزل لعمل وجبات الطعام الاقتصادي سهلة التحضير.

مكونات عمل وجبة غدا اقتصادية وسريعة التحضير

من أهم الوجبات الغذائية التي من الممكن أن يتم تناولها على الغداء هي التي تتوفر فيها المكونات البروتينية، وهي أساس الوجبة مع توفر الكربوهيدرات، والمواد المغذية الأخرى كالأملاح المعدنية والفيتامينات، وهذا ما يتوفر في طبق من السلطة الخضراء والذي يعد مشترك في مختلف الوجبات.

وصفة العدس بالشعرية

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعداد تلك الوجبة من خلال الاتباع للخطوات القادمة:

أحضري كوين من العدس مع كوب من الأرز.

في وعاء ملائم قومي بالخلط ما بينهما ثم يتم غسلهما بالماء.

تصفية العدس والأرز تماما ومن ثم نبدأ في خطوات الطهي.

في قدر على النار ضعي ملعقتان من الويت مع ملعقة من السمن البلدي، مع إضافة نصف كوب من الشعرية، وتحميرها حتى تصل للون الذهبي.

قومي بتشويح العدس مع الأرز مع إضافة حوالي كوبين ونصف من الماء المغلي وملعقة من الملح وربع ملعقة من الكمون.

التقليب المستمر حتى نجد أن العدس تشرب الماء تماما وهنا نقوم بتهدئة النار.

قومي بسلق عدد البيض المناسب ويقدم مع العدس وطبق من السلطة.

وجبة كفتة الدجاج