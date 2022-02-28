طريقة اعداد البطاطس الويدجز في الفرن بخمس حبات من البطاطس فقط

طريقة اعداد البطاطس الويدجز في الفرن بمجموعة من المكونات البسيطة التي لا يخلو منها أي المنزل، لأنها تعد أساسيه وهي التوابل والثوم التي تدخل في معظم الأكلات، ونظراً لحب الأطفال الشديد لتناول البطاطس تلجأ الأمهات إلى القيام بعمل البطاطا بعدة طرق مختلفة ومن ضمنهم هذه الطريقة السريعة اللذيذة كما أن يفضله الكبار وليس الأطفال فقط، ويمكن القيام بعمل هذه الوجبة بجانب الأكلات الرئيسية أو بمفردها بجانب الكاتشب والمايونيز وغيرهم من الأصناف، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل البطاطس الويدجز في الفرن وطريقة تحضيرها بمجموعة من الخطوات السهلة.

مكونات عمل البطاطس الويدجز في الفرن

تعتبر البطاطس الويدجز في الفرن من الأكلات المفضلة عند بعض من الناس لذلك سوف نعرض مكونات عملها الآن وهي كما يلي:-

٥ حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

رشة من الملح.

ماء مغلى.

مكونات التتبيلة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

٤ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

٢ فص من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

ملح ( ملعقة صغيرة).

طريقة تحضير البطاطس

تختلف طريقة إعداد هذه الأكلة من طريقة إلى أخرى على حسب الرغبة والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-