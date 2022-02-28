طريقة مفصلة لتحضير تارت الفواكه بالبسكويت في مطبخك بطعم شهي مميز

سنقدم لكم وصفة مميزة بشكل خطير وهي تارت الفواكه بالبسكويت، فهناك الكثير من الأشخاص يريد معرفة طريقة تحضيرها فهي وصفة سهلة التحضير عبارة عن قاعدة من البسكويت وعليها مجموعة فواكه شهية كما تحب أنت فهي وصفة سهلة التحضير بالإضافة إلى ذلك أنها تحظي بإقبال كبير من محبين الحلويات، وأيضا لن تكلفك الكثير لأنها سهلة، وستكون وصفة ممتعة لجميع محبيها وهي لذيذة جدًا وتبدو رائعة جدًا، دعونا نقدم لكم خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات بدقة شديدة تابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة مفصلة لتحضير تارت الفواكه بالبسكويت

بسكويت للحلويات.

كوب من الزبدة الطرية.

ربع كوب حليب مكثف محلى.

ست معالق من جبن كريمي.

نصف كوب كريمة ثقيلة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بشر قشر ليمونة واحدة.

عصير نصف ليمونة.

قطع الفراولة شرائح.

ربع كوب مربى فراولة أو صوص.

خطوات عمل التارت

تستطيع الآن كل سيدة جميلة محبة لعمل المطبخ صنع تارت الفواكه بالبسكويت المحببة لجميع الأطفال وأيضا جميع الأعمار، وفي هذا السياق سنقوم بتحضير هذه الوصفة معا خلال السطور التالية وهي: