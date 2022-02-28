قيمته الغذائية عالية بسكويت العجوة في المنزل بكل سهولة

بسكويت العجوة من أنواع البسكويت المنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، وهو من ألذ أنواع البسكويت حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص؛ فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو حائز على حب الكثير من الأطفال والكبار، والكثير من السيدات يرغبون في معرفة طريقة عمله في المنزل، لذلك نعرض لكم الطريقة الصحيحة من خلال مقالنا هذا.

بسكويت العجوة

هناك أنواع كثيرة من البسكويت ومن ضمن أفضل الأنواع بسكويت العجوة اللذيذ؛ حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل، وتتمثل المكونات من الآتي:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من زيت الذرة النباتي.

عدد واحد بيضة.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

نصف كوب من اللبن الحليب السائل.

كيس من الفانيليا.

كوب كبير من الماء.

ربع كيلو من العجوة.

مقدار مناسب من السمسم.

ملعقة صغيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على بسكويت العجوة اللذيذ؛ حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية فهو حائز على حب الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال؛ فهو سهل التحضير وبسيط ولن يستغرق وقت كبير في عمله، وخطوات تحضيره كالآتي: