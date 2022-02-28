فوائد الرمان المغلي الصحية.. وصفة عبقرية تعالج أمراض وأعراض عديدة وفوائدها لا حصر لها

فوائد الرمان المغلي الصحية، الرمان من الفاكهة المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار ويقبل على تناوله بكثرة، وذلك نظرا لفوائد الرمان لا تقتصر على تناوله فقط، والكثير من السيدات تقوم بتخزين الرمان وطبخه على النار، وهذا له فوائد كثيرة جدا وهذا ما نقدمه لكم في مقالنا هذا.

وصفة عمل كفته الأرز في الخلاط.. أسرع وصفة بدون مفرمة لحم وبطعم خرافي وعن تجربة

الرمان فكرة هائلة وأغلى من الذهب أول مرة تشوفيه

تقوم ربات البيوت في موسم تواجد الرمان بتخزين الرمان وطبخه على النار وعمل منه ألذ صوص ومربي لذيذة، ويمكنا عمل صلصة الرمان بكوب من الرمان وملعقة كبيرة من السكر ونصف كوب من زيت الزيتون، ويمكنك عمل مربي الرمان من خلال المكونات التالية:

ثلاث أكواب من الرمان.

عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنا الحصول على مربى الرمان اللذيذة؛ حيث أن فوائده كثيرة للجسم، وطريقة تحضيره كالآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به الماء مع الرمان، ونضعهم على نار متوسطة الحرارة حتى يتم الغليان. ثم بعد ذلك نضع السكر والليمون ونقلبهم جيدا. نقلب المكونات جيدا من حين لآخر حتى يتماسك القوام. بعد ذلك يصفى الخليط للتخلص من بقايا الرمان. نضعه مرة أخرى على النار حتى يتبخر الماء ويتماسك أكثر. يتم وضعه في الثلاجة بعد ان يبرد ويتم تناوله في أي وقت عند الحاجه.

فوائد الرمان

للرمان فوائد كثير للجسم، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي: