نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقراص القرنبيط الشهية بطعمها الخيالي.. اليك سيدتي وصفة التحضير ومؤكد لن تتوقفي عن عملها أبدا في المقال التالي
أقراص القرنبيط الشهية بطعمها الخيالي، القرنبيط من المأكولات التي يعشقها الرجال والنساء، ويحتوي القرنبيط على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الأنسان، وتبحث الكثير من السيدات طريقة تحضير أقراص القرنبيط، ويوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل أقراص القرنبيط، في هذا المقال نطرح لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير أقراص القرنبيط.
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طريقة عمل أقراص القرنبيط في المنزل
هناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل أقراص القرنبيط ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
المكونات
- واحدة من زهرة القرنبيط.
- بيضة واحدة.
- ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون.
- ٢ ملعقة من الملح.
- ملعقة ثوم بودر.
- ملعقة بصل بودر.
- نصف كوب دقيق.
- ملعقة من البابريكا.
- فلفل أخضر، كزبرة خضراء.
- نصف كوب من الحليب.
- زيت للقلي.
- ماء لسلق القرنبيط.
طريقة التحضير
وبالنسبة إلى طريقة تحضير القرنبيط في المنزل فانها تكون بالخطوات التالية:
- أولاً نقوم بسلق القرنبيط نضع ماء في إناء ونرفع هذا الإناء على نار متوسطة ونضيف إليه ملعقة من الملح ونتركها حتى الغليان، ثم نضع القرنبيط في الماء ونتركه حتى تمام السوى.
- بعد ذلك نتركه يبرد قليلاً ثم نضعه في الكبة ونفرمه جيداً ونضعه في وعاء ثم نضيف إليه الدقيق والبيض الحليب الكمون والبابريكا والكزبرة الخضرة الطازجة والبصل البودر والثوم البودر والفلفل الأسود ونبدأ في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات جيداً.
- ثم فيما بعد نقطعها على شكل أقراص ونضع الزيت في طاسة القلي ونرفعه على النار ثم نضع به أقراص القرنبيط ونتركه حتى يحمر لونه ثم نقلبه الناحية الأخرى لتأخذ نفس اللون، ونخرجها من الزيت وتصفيته جيداً من الزيت.
- ونحتاج فيما بعد أن نكرر بنفس الطريقة حتى نفاذ الكمية ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم ويقدم ساخن، وبالهنا والشفا
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