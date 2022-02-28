طريقة عمل الخميرة البلدي في البيت بمكونات بسيطة وطريقة سهلة بأقل جهد

الخميرة البلدي ، أو كما تعرف بالخميرة البيرة لها استعمالات عديدة فهي تعد مكون أساسي في جميع المعجنات، كما أن لها استعمالات أخري للعناية بالبشرة كذلك، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة للغاية وطريقة تحضيرها في المنزل كذلك سهلة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخميرة البلدي.

مكونات الخميرة البلدي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوب من الدقيق أو مقدار ٢١٠ مللي.

مقدار ١ملعقة كبيرة مملوئة من العسل الأسود.

كوب من الماء الدافئ أو مقدار ٢١٠مللي.

كوب + ملعقتين من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من النشادر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخميرة البلدي في المنزل وطريقة تحضيرها كالتالي: