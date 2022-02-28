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عمر شويل - جدة طريقة تحضير بلح الشام.. عروس مائدة الحلويات الشرقية خصوصا مع اقتراب رمضان المبارك - ثقفني
يوجد العديد من طرق عمل بلح الشام في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.
طريقة تحضير بلح الشام، بلح الشام من الحلوى اللذيذة والخفيفة ويعشقها الجميع من الكبار والصغار، ولكن يعتقد البعض أن تحضير بلح الشام في المنزل يكون في غاية الصعوبة، ولكن معانا سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بلح الشام في المنزل وبمكونات متاحة في كل بيت.
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طريقة عمل بلح الشام في المنزل
يوجد العديد من طرق عمل بلح الشام في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.
المكونات
- ٢ كوب دقيق.
- ٢ حبة من البيض.
- ماء للعجن.
- ٢ ملعقة فانليا.
- نصف كوب زيت.
- ذرة ملح.
- شربات الحلويات.
- مكونات الشربات
- ٣ كوب سكر.
- ٣ كوب ماء.
- ملعقة عصير ليمون.
طريقة تحضير الشربات
- نقوم بوضع السكر والماء وعصير الليمون في وعاء ونرفعهم على النار لمدة ١٠ دقائق ثم نطفئ النار ونتركها جانباً.
طريقة تحضير بلح الشام
وبالنسبة لطريقة تحضير بلح الشام فإنه يكون كالتالي:
- أولاً نحتاح أن نضع الزيت والماء في وعاء كبير يتسع لهم.
- وفيما بعد لا بد أن نرفعهم على نار متوسطة وعند الغلسان نضيف الدقيق مع التقليب المستمر حتي تصبح العجينة متماسكة، ثم نقوم برفع العجينة من على النار ونتركها حتي تبرد.
- بعد ذلك نضع البيض بيضة تلو الأخرى مع العجن بصورة مستمرة حتي يتجانس البيض مع العجينة جيداً، ثم نضع العجينة في كيس المخصص لبلح الشام أو أي كيس متاح.
- وبعد ذلك نضع طاسة بها زيت غزير على نار متوسطة ونتركه حتي يسخن جيداً ثم نضع به العجينة على شكل بلح الشام ونتركه حتى يصل إلى اللون الذهبي.
- كما أنه بعدها نخرجه من الزيت على الشربات مباشرة ونتركه لمدة دقيقة ثم نخرجه من الشربات ونصفية جيداً ونضعه في طبق التقديم، بالهنا والشفا.
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