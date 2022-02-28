نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إعداد أشهى وألذ فطيرة دجاج في البيت.. لن تشتريها من المحلات بعد اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية إعداد أشهى وألذ فطيرة دجاج في البيت.. لن تشتريها من المحلات بعد اليوم - ثقفني
كيفية إعداد أشهى وألذ فطيرة دجاج في البيت، فطير الدجاج من الأكلات الشرقية اللذيذة التي تحتوي على طعم مميز ويحبونها الجميع ويقوموا بشرائها من المحلات كوجبة غداء وهناك من يقوموا بالبحث عن طريقة لعمل فطائر الدجاج في المنزل بكل سهوله ويسر، معنا سنقدم لكم طريقة عمل فطيرة الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة أفضل من المحلات.
سر تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم لطعم ورائحة ولا في الأحلام
طريقة عمل فطيرة الدجاج
توجد العديد من طرق عمل فطيرة الدجاج في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
- المكونات المطلوبة لعمل فطيرة الدجاج
- نصف كيلو صدور دجاج أو بانيه.
- فلفل أخضر حار أو بارد على حسب الرغبة مقطع شرائح.
- ٢ حبة بصل.
- كوب عصير طماطم.
- توابل وملح.
طريقة تحضير حشو الدجاج
- نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضع البصل المقطع شرائح في حله على النار مع ملعقتان كبيرة زيت ويقلب ثم نقوم بوضع الفلفل والتوابل والملح ونقلب لمدة خمس دقائق بعدها نضع عصير الطماطم ثم يترك على النار حتى النضج.
تجهيز عجينة الفطيرة
- المكونات
- كيلو دقيق.
- ماء دافئ للعجن.
- ملعقة ملح.
طريقة التحضير
- نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بوضع الملح والماء ثم نقوم بالعجن جيداً حتي تصبح العجينة متماسكة ولينه بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى عشر قطع متساوية ثم تترك ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بفرد أول عجينه بالسمنة والقليل من الزيت نقوم بفردها حتي تصبح رقيقه ثم نقوم بوضع نصف الحشو في الوسط بعدها نلم العجينة من جميع الأطراف حتي النصف ثم نقوم بفرد العجينة الثانية حتي تصبح رقيقه بعد ذلك نضع العجينة الأولى بها في الوسط ثم نقوم بلم العجينة بنفس الطريقة.
- ونكرر نفس الطريقة حتي نفاذ الكمية ثم نقوم بوضعها في صينية التي نقوم بوضعها في الفرن وتترك حتي تخمر، ثم نقوم بعمل العجين الخمسة بنفس الطريقة بعد ذلك نضعها في صينية أخرى وتترك جانباً حتي تخمر لمدة ساعة ونصف.
- ثم نقوم بوضعها في الفرن تكون حرارة متوسطة وتترك حتي السوى ثم تقدم ساخنه وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ