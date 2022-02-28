كيفية إعداد أشهى وألذ فطيرة دجاج في البيت.. لن تشتريها من المحلات بعد اليوم

كيفية إعداد أشهى وألذ فطيرة دجاج في البيت، فطير الدجاج من الأكلات الشرقية اللذيذة التي تحتوي على طعم مميز ويحبونها الجميع ويقوموا بشرائها من المحلات كوجبة غداء وهناك من يقوموا بالبحث عن طريقة لعمل فطائر الدجاج في المنزل بكل سهوله ويسر، معنا سنقدم لكم طريقة عمل فطيرة الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة أفضل من المحلات.

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طريقة عمل فطيرة الدجاج

توجد العديد من طرق عمل فطيرة الدجاج في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات المطلوبة لعمل فطيرة الدجاج

نصف كيلو صدور دجاج أو بانيه.

فلفل أخضر حار أو بارد على حسب الرغبة مقطع شرائح.

٢ حبة بصل.

كوب عصير طماطم.

توابل وملح.

طريقة تحضير حشو الدجاج

نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضع البصل المقطع شرائح في حله على النار مع ملعقتان كبيرة زيت ويقلب ثم نقوم بوضع الفلفل والتوابل والملح ونقلب لمدة خمس دقائق بعدها نضع عصير الطماطم ثم يترك على النار حتى النضج.

تجهيز عجينة الفطيرة

المكونات

كيلو دقيق.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة ملح.

طريقة التحضير