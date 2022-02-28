سر تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم لطعم ورائحة ولا في الأحلام

سر تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم، الفراخ المشوية من الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس لأنها تتمتع بمذاق رائع ومختلف، والعديد من الأشخاص يقومون بشرائها مم المطاعم والمحلات، في هذا المقال سوف نقدم لكم تتبيلة الفراخ المشوية في المنزل ويمكن القيام بشويها بدل من شرائها بأسعار غالية الثمن وهي طريقة سهلة وبسيطة.

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طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم

يوجد العديد من الطرق المختلفة لتتبيلة الفراخ المشوية على الفحم ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

٢ حبة بصل.

٣ حبات من الطماطم.

٣ معالق زبادي.

ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون.

٢ ملعقة ملح، ملعقة عصير ليمون.

ملعقة بابريكا، ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة شطة، ٢ فص ثوم.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيداً، ثم نقوم بتقطيع الفراخ إلى ٤ قطع أو ٨ قطع حسب الرغبة. بعد ذلك نضع الفراخ في وعاء ونضيف إليها التتبيلة ونتركها لمدة ساعتان، ثم نضع الفحم على النار حتى يحمر لونه ونضعه في الشواية ثم نرس الفراخ على شبكة المخصصة للشوي. ونضعها على الفحم ولكن يجب أن يكون هناك مسافة بين الفحم والفراخ، نتركها حتى تنضج ثم نقلبها الناحية الأخرى لأخذ اللون الذهبي.

طريقة أخرى لتتبيلة الفراخ المشوية على الفحم.

المكونات

كوب زبادي.

٢ ملعقة زيت.

ملعقة كمون.

ملعقة كركم، ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة خل أبيض.

طريقة التحضير