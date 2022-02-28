وصفة إعداد بسكوت الشوفان.. مخبوزات صحية ومفيدة للرياضيين وراغبي الدايت

وصفة إعداد بسكوت الشوفان، تسعى كثير من ربات المنازل إلى عمل بسكويت الشوفان وذلك لأن الشوفان يكون مفيد جدا ويوجد به عناصر غذائية مفيدة للجسم وتمده بالطاقة والحيوية ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف وسوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل بسكويت الشوفان

يتم عمل بسكوت الشوفان بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مكونات غالية الثمن وسوف نتعرف على مكونات عمله من خلال النقاط التالية:

بيضة.

كوب شوفان.

نصف كوب دقيق.

ربع كوب سكر.

ربع كوب زيت.

كيس فانيليا.

كيس باكينج بودر.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان

نجد أن البسكويت يتم عمله بخطوات سهلة من خلال المكونات السابقة سوف نقوم بالتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.