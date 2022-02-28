وصفة عمل كفته الأرز في الخلاط.. أسرع وصفة بدون مفرمة لحم وبطعم خرافي وعن تجربة

وصفة عمل كفته الأرز في الخلاط، نجد أن الجميع يبحث عن الطريقة الصحيحة التي يتم استخدامها من أجل إعداد كفتة الأرز، والتي لا نكون بحاجة إلى استخدام أي نوع من أنواع المفرمة الخاصة باللحوم إليها ورغم ذلك تكون من أشهى وألذ أنواع الكفتة التي يتم تحضيرها، لذا قررنا أن نتحدث اليوم عن المقادير اللازمة لإعداد هذا النوع من الكفتة، بالإضافة إلى ذكر طريقة تحضير كفتة الرز في وقت قياسي وقصير، وذلك من خلال متابعة هذا المقال سوف تتمكن من الحصول على كافة المعلومات.

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طريقة تحضير كفتة الأرز

لكي تتمكن من إعداد الكفتة بشكل صحيح، والحصول على نتيجة مرضية لمذاقك الخاص بالطعام عليك القيام بإحضار هذه المكونات أولا:-

إحضار واحد كيلو من اللحم المفروم.

إحضار كيلو من الأرز المغسول .

يجب أن تقوم بوضع مقدار مناسب من الكزبرة.

مقدار مناسب من البقدونس.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

إحضار ٢ حبة من البصل المفروم.

ملعقة من النعناع المجفف.

طريقة إعداد كفتة الأرز

عليك اتباع هذه الإرشادات والنصائح للحصول على كفتة طيبة المذاق، وذلك بهذا الشكل:-