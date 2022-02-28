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عمر شويل - جدة وصفة فعالة لفرغات شعرك والصلع النتيجة ستبهرك تنبت الشعر وتملأ الفراغات - ثقفني
نقدم إليك عزيزي القارئ بمكونات متوفرة لديك، وصفة سحرية لعلاج مشاكل فرغات الشعر والصلع.
وصفة فعالة لفرغات شعرك، تعاني من فرغات في فروة رأسك، نقدم لكي الخلطة السحرية فقط ضعيها على فروة الرأس والنتيجة ستبهرك، وهذه المشكلة من المشاكل التي يعاني منها الرجال والنساء في سن مبكر، والسبب في ذلك هو حدوث انسداد في بصيلات الشعر ويكون السبب إما وراثي، أو بسبب الإنيميا ونقص الحديد، هذه الوصفة تساهم في إعادة إنبات الشعر مرة أخرى وصفة آمنة على الشعر ليس أي آثار جانبية.
الوصفة السحرية لملئ فرغات الشعر وعلاج الصلع
نقدم إليك عزيزي القارئ بمكونات متوفرة لديك، وصفة سحرية لعلاج مشاكل فرغات الشعر والصلع.
مكونات الوصفة:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
1 ملعقة من زيت جوز الهند.
4 ملعقة كبيرة بذور حبة البركة السوداء.
1 حبة من البصلة المفرومة.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم بإحضار إناء ونضع به حبة البركة السوداء ونرفعه على نار هادئة لمدة خمس دقائق مع التحريك المستمر.
- ولا بد نحضر بعد ذلك وعاء ونضع به حبة البركة حتى تبرد ثم نقوم بطحنها جيدًا حتى تصبح بودرة.
- والخطوة التالية هي أن نضيف بعد ذلك كلًا من زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلب جيدًا ثم نضيف البصلة المفرومة.
- كما أنه يمكن إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نقوم بوضع الوصفة على المنطقة الفارغة والتدليك بشكل دائري لمدة خمس دقائق وتترك على الفراغات لمدة 15 دقيقة.
- وفيما نقوم بغسل الشعر جيدًا بالشامبو الخالي من المواد الكيميائية وتجفيفه.
- كما أنه لا بد أن يكرر استخدام الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.
- حيث أنه تساعد حبة البركة على إنبات الشعر، ويساعد البصل في زيادة نمو الشعر لاحتوائهم على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر فهما يقوما بتحفيز فروة الرأس.
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