وصفة فعالة لفرغات شعرك والصلع النتيجة ستبهرك تنبت الشعر وتملأ الفراغات

وصفة فعالة لفرغات شعرك، تعاني من فرغات في فروة رأسك، نقدم لكي الخلطة السحرية فقط ضعيها على فروة الرأس والنتيجة ستبهرك، وهذه المشكلة من المشاكل التي يعاني منها الرجال والنساء في سن مبكر، والسبب في ذلك هو حدوث انسداد في بصيلات الشعر ويكون السبب إما وراثي، أو بسبب الإنيميا ونقص الحديد، هذه الوصفة تساهم في إعادة إنبات الشعر مرة أخرى وصفة آمنة على الشعر ليس أي آثار جانبية.

الوصفة السحرية لملئ فرغات الشعر وعلاج الصلع

نقدم إليك عزيزي القارئ بمكونات متوفرة لديك، وصفة سحرية لعلاج مشاكل فرغات الشعر والصلع.

مكونات الوصفة:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

4 ملعقة كبيرة بذور حبة البركة السوداء.

1 حبة من البصلة المفرومة.

طريقة تحضير الوصفة: