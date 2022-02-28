نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي حلوى ممكن تجربيها لقمة القاضي اللذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لقمة القاضي ، هي من الحلويات الشرقية المشهورة التي تمتاز بسهولة تحضيرها، حيث أن مكوناتها متواجدة في كل منزل وفي جميع الأسواق، وتشتهر بالقمة القاضي في مصر والعوامة في بلاد الشام، وهي نوع من الحلويات السهلة والسريعة، ويقبل علي تناولها الكثير من الكبار والصغار، وهي عبارة عن كرات ذهبية هشة من العجين، وتشبه في تكوينها الدونات الغربي، فهي من أشهر الحلويات العربية التقليدية وتتميز بطعم هش لذيذ، فهي من الحلويات المنتشرة والشائعة بين الناس فهي من أكثرها تناولا وتكون محببة لديهم، وهي من الوصفات السهلة والسريعة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، وتسمي غالباً بالحلويات الرمضانية لأنها تعد بأكثره خلال شهر رمضان المبارك، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة ولعمل لقمة القاضي الشهية.

مكونات عمل لقمة القاضي

من هنا تعرفي علي مقادير عمل هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من النشا.

2 كوب ماء دافئ.

معلقة كبيرة حليب بودرة.

رشة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير حلوى لقمة القاضي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة الحجم، ونخلط بها الدقيق مع النشا والحليب والملح والفانيليا، ونضيف الماء الدافئ بالتدريج. بعد ذلك نقلب حتي نحصل علي عجينة لينة وطرية، ثم تغطي وتترك جانباً لمدة نصف ساعة، لحد ما العجينة تخمر ويتضاعف حجمها. ثم نقوم بتبليل معلقة صغيرة بالزيت، ونشكل بيها العجينة ونقليها في مقلاة بها زيت غزير، علي نار متوسطة لحد ما تتحمر ويبقي لونها ذهبي. بعد ذلك نخرجها من الزيت ونسقيها بشربات ثقيل وبارد، أو نرشها بسكر بودرة علي حسب الرغبة، ثم تقدم بألف صحة وعافية.

طريقة تحضير الشربات

سوف نتعرف علي خطوات تحضير الشربات من هنا بكل سهولة وهي كما يلي:-

ضعي كوب ونصف من السكر، مع كوب ونصف من الماء، علي النار حتي الغليان.

ثم أضيفي عصير نصف لليمونة، واتركيه يغلي قليلاً لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيهم من علي النار.

بعد ذلك قومي بوضع، معلقة كبيرة من السمنة، قبل سكبها علي لقمة القاضي.

طريقة عمل كرات القرفة بالسكر اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الحلوى وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة، ونضع بها 2 كوب من الدقيق مع 2 معلقة كبيرة من الحليب، مع 2 معلقة كبيرة سكر مع رشة ملح مع معلقة بكينج بودر، ونخلطهم جيداً. ثم نضيف عليهم 2 معلقة كبيرة من السمنة، مع ربع كوب ماء ونخلط المكونات كلها جميعاً، حتي نحصل علي عجينة طرية. بعد ذلك تترك بعد ذلك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم نشكلها بعد ذلك إلي كرات، نسخن الزيت جيداً ونقلي الكرات حتي تتحمر. ثم للتغطية، نضع كوب من السكر مع 4 ملاعق من القرفة، في كيس ونضع الكرات بداخله علي مراحل، ونغلق الكيس ونحرك ليتغطوا جيداً بالخليط. بعد ذلك يقدم بعد ذلك في طبق التقديم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كرات الطاقة اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-