ملعقتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب زيت نهائي وهيبقي مقرمش ولذيذ زي المطاعم

الباذنجان هو أحد المأكولات اللذيذة التي يحب المصريين تناولها خصوصا في وجبة الإفطار وربما لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة أثناء الإفطار ويتم إعداد الباذنجان بطريقة القلي وهي أحد الطرق التي يتم من خلال إعداد الباذنجان حتى يكون له طعم مميز ولذيذ ولكن حتى نحصل على الباذنجان المقرمش نحتاج إلى بعض المكونات التي تساعد على ذلك، خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الباذنجان المقرمش والمكونات التي نحتاج إليها حتى يكون الباذنجان لذيذ ومختلفة نتحدث أيضا عن طريقة يمكن من خلالها تقليل الزيوت التي يمتصها الباذنجان في إعداد الطعام حتى يكون الباذنجان لذيذ وصحي وخلال ‏المقال سنتحدث عن مكونات إعداد الباذنجان وطريقة إعداد الباذنجان المقرمش.

‏مكونات إعداد الباذنجان المقرمش

‏فيما يلي سنتحدث عن مجموعة من المكونات التي تساعدنا على إعداد الباذنجان المقرمش حتى يكون له طعم مميز ومختلف وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الباذنجان وهذه المكونات هي:

ثلاث حبات كبيرة من الباذنجان نبدأ فيتقطيعها إلى شرائح حتى تكون جاهزة.

ثلاث ملاعق من الزيت النباتي

ملعقة من النشا

بيضة

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‏ ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

طريقة قلي الباذنجان المقرمش

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد الباذنجان المقلي وهذه الطريقة هي: