نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح وافكار للمحافظة على سلامة ونظافة بتوجاز المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البوتجاز واحد من أهم أدوات المطبخ التي لا يمكن الاستغناء عنها ابدا طوال فترة بقاء الاهل في البيت، ولهذا قمنا عزيزتي بكتابة مقال نرجو أن ينال اعجبتكم يساعدك على المحافظة على نظافة وسلامة البوتجاز.

اهم النصائح التي تساعدك على نظافة البوتجاز:

اولا يجب الاهتمام بتنظيف أعين البوتجاز ولا يجب تركها للدهون تتراكم عليها، وايضا يجب عدم ترك بقايا الطعام متراكمة على أعين البوتجاز.

مسح وتنظيف سطح البوتجاز بصفة دورية بعد استخدامه، ولا يجب ترك بقايا الطعام حتى لا تتسبب بوجود رائحه عليه.

يجب استخدام أدوات طبيعية في تنظيف البوتجاز مثل استخدام الاسفنج الطبيعي، وذلك لكونه واحد من أحد الادوات التي لها القدرة الكبيرة على سحب بقايا الماء والاوساخ على سطح البوتجاز.

يجب ايضا استخدام بعض المواد الكيماوية التي تساعد على تنظيف سطح البوتاجاز وايضا تساعد على تنظيف العيون الخاصة به ومن هذه الادوات التي يمكن استخدامها مساحيق التنظيف الخاصة بتنظيف اسطح البوتاجاز مثل الصابون السائل وايضا يمكن عمل بعض الاضافات على هذه المسرحية اضافه القليل من الملح والليمون اليها ويتم مثل سطح البوتاجاز بها و تنظيف و تشطف بالماء باستمرار.

يمكن ايضا بعد تنظيف سطح البوتاجاز أن يتم فرش جميع سطح البوتاجاز بالورق الالمونيوم الفضي وعمل فتحات معينه منافذ العيون يمكن ان تفتح من خلال غرف المفضل اوراق الالمونيوم.

نصائح وافكار للمحافظة على سلامة ونظافة بتوجاز المطبخ:

يمكن ايضا استخدام الليمون مع الملح ويضاف الية بعض من ملح الليمون وتستخدم مع هذه الاضافات السلك المعدني الذي يساعد على تنظيف المواد العالقة والمتسخة.

من الممكن ايضا ان يتم صيانة عيون البوتجاز عن طريق نزعها من مكانها على ترتيب احجامها، وتوضع في وعاء به ماء وملح الليمون والقليل من الخل الأبيض المضاف اليه الصابون السائل.

يمكن ايضا أثناء قيامك بتنظيف الدوري للمطبخ القيام ببعض انواع الصيانة للبوتاجاز وتنظيفه عن طريق إضافة بيكربونات الصوديوم الي ملح الليمون والخل ويضاف اليهم كميه من الماء، وذلك لأن هذه التركيبة تساعد على إزالة البقايا المترتبة من الأوساخ.