نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط من الريش من الخطوات الهامة والتي ترغب ربة المنزل في أن تقزم بها على الوجه الأكمل، ومن الممكن الإزالة التامة للريش من سطح الجلد عن طريق القيام باستعمال مكونات بسيطة، وتحضير تلك المكونات، والاتباع لخطوات التنظيف البسيطة والتي تعطي أفضل نتيجة لتخلص تام من أي ريش مهما بلغت دقة حجمه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل المكونات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على البط نظيف وخالي تماما من تواجد الريش.

مكونات خلطة تنظيف البط من الريش الصغير

من الممكن أن تقوم ربة البيت بالتنظيف التم للريش من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة من المنزل تيسر عليها أن تقوم بالنزع التام للريش والتخلص النهائي منه، ومن الممكن الاستعانة بالمكونات والطرق القادمة للحصول على البط خلي من أي زغب أو ريش تحت الجلد صعب الإزالة.

طريقة تنظيف البط من الريش باستعمال الدقيق

الدقيق يعد من أهم المكونات التي من الممكن أن تعمل على النزع التام لأي ريش، حيث تعتبر تلك الطريقة تزيد من تحكم ربة المنزل على أن تمسك بأي ريش دقيق وتنتزعه بكل سهولة بعد أن تقوم بفرك جلد البطة باستعمال كمية ملائمة من الدقيق، ومن ثم يتم تنظيف البطة تماما وغسلها بالماء ونقعها بالماء مع الخل.

تنظيف البط باستعمال الملح

من أهم المكونات التي تساعد في التنظيف للبط هو مكون الملح حيث أن له القدرة على أن يزيل الريش تماما ويخلص من أي شوائب قد تكون متواجدة على سطح جلد البطة، ومن الممكن فرك البطة بالكامل بحوالي ربع كوب من الملح ومن ثم تسهل الإزالة للريش تماما، مع غسل البطة وطهيها.

تنظيف البط من الريش باستخدام الردة

أهم المكونات التي تستعمل لتنظيف سطح مختلف الدواجن، والفراخ والبط، ومن الممكن استعمال نصف كوب من الردة وتدليك جسم الدواجن بها، وهذا للتخلص التام من أي ريش كما أن الردة تزيل أي مواد أو شوائب قد تكون متراكمة على سطح البط أو على سطح الدجاج، ومن ثم تصبح جاهزة للتسوية.